Ist sie nicht auf der Gästeliste?

Als Kunststudentin gründete Alex Lahey, geb. 1992 in Melbourne, die Band Animaux. Dann begann sie eine Solokarriere. Bald erscheint ihr drittes Album, „The Answer Is Always Yes“.

Alex Lahey: „They Wouldn't Let Me in“. Irgendwie seltsam, wenn einen im neuen Song einer jungen australischen Rocksängerin der anfängliche Rhythmus an „Major Tom“ von Peter Schilling erinnert und die Gitarre an „Ich fahre mit dem Auto“ von Minisex. Haben die gerade ein Neue-Deutsche-Welle-Revival laufen in Australien? Oder wird die Assoziation dadurch provoziert, dass der Hörer in der Zeit, als diese Lieder liefen, also Anfang der Achtzigerjahre, in diversen Lokalen nicht auf der Gästeliste stand? Denn darum geht's hier: um das Erlebnis, nicht reinzukommen, vor der Tür zu stehen, vom Türsteher abgewiesen zu werden.

„The Answer Is Always Yes“.

Alex Lahey verallgemeinert geschickt und witzig – „I couldn't get into the bar or the church or the backseat of your mother's car, the club or the bus or the band where no one plays guitar“ –, und sie trägt ihre Klage so nonchalant vor, dass klar wird: Diese Frau weiß, dass „drinnen“ in Wirklichkeit dort ist, wo sie schon ist. Cool.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2023)