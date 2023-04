Das heiße Eisen in der Kirche?

Sie ist oft mit Tabus behaftet, das offene Gespräch über sie rar: Haben die Kirchen ein Problem mit der Sexualität? Eine Pastorin antwortet.

„Man umschifft das Thema gern“, räumt die Theologin Mira Ungewitter ein, gefragt danach, ob die Kirchen nicht ein Problem mit der Sexualität hätten. Auf der anderen Seite beobachtet sie beinahe eine „Obsession“ rund um sexualethische Fragen. Und ja: „Homosexualität und Genderfragen sind sehr heiße Eisen in der Kirche“, sagt sie. Auch Sex vor der Ehe und Abtreibung seien heikle Themen. „Das, was früher Christologie, Taufe oder Liturgiefragen waren, verschiebt sich meiner Meinung nach, die Konfessionen werden durchlässiger“, so Ungewitter. Und in Anlehnung an Marlene Dietrichs Sager „In Amerika ist Sex eine Obsession. In anderen Teilen der Welt eine Tatsache“ paraphrasiert sie: „Für die Kirchen ist Sex eine Obsession. Für die meisten Menschen eine Tatsache.“

Mira Ungewitter ist Pastorin in einer Baptistengemeinde in Wien. Damit gehört sie dem Bund der Freikirchen an, setzt sich dort für eine liberale und progressive Kirche ein. Im Gespräch mit dem Journalisten und Schriftsteller Michael Horowitz beantwortet sie kritische Fragen zu Gott und der Welt, zu ihrer eigenen Gemeinde, zu Krieg und Frieden und zur Zukunft. Ihr selbst sei das Thema Sexualität ein wichtiges. „Dadurch sind wir Menschen ja entstanden.“