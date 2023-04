Nur ein Bruchteil der Nahrung landet auf unserem Teller

Die Krise in der Versorgung mit Lebensmitteln ist vielfach eine Preiskrise. Nahrungsmittel gäbe es weltweit ausreichend.

Zunächst einmal ein paar Größenordnungen: Knapp ein Drittel der Landfläche der Erde wertet die Welternährungsorganisation (FAO) als landwirtschaftlich nutzbar. Auf einem Drittel davon wiederum wird angebaut, die übrigen Landwirtschaftsflächen sind Weiden und Wiesen. Das Ausmaß der Flächen, auf denen Nutzpflanzen angebaut werden, hat in den vergangenen 20 Jahren zugenommen, zurückzuführen ist dies auch insbesondere auf „Cash Crops“ wie Palmöl, Kakao oder Kaffee. Aber: Anbau ist nicht gleich Nahrungsmittelproduktion. Bloß ein Bruchteil dessen, was geerntet wird, landet auf unseren Tellern.

Bei Mais oder Soja zum Beispiel wird deutlich mehr als die Hälfte in Futtertröge geschüttet, Teil eines „Kraftfutters“ unter anderem für Rinder. Nur eine gutes Viertel der Gesamtproduktion von Soja bzw. 12,4 Prozent der Maisernte wird von Menschen verzehrt. Selbst bei Weizen wird ein Drittel für Viehfutter, Treibstoffe oder für industrielle und andere Zwecke verwendet. Auch bei Hülsenfrüchten, Wurzeln und Knollen wird ein Drittel bis zur Hälfte für Nicht-Ernährungszwecke eingesetzt. Wenn es um Ernährungssicherheit geht, dann ist Fleischverzehr die ganz große Schraube, Energienutzung die geringfügig kleinere.

Der Konsum von Fleisch ist in Nordamerika und Europa am größten. In den am höchsten industrialisierten Staaten – dort leben insgesamt weniger als eine Milliarde Menschen – isst eine Person im Schnitt 68,6 Kilo Fleisch im Jahr. In der weniger industrialisierten übrigen Welt werden lediglich 26,6 Kilo Fleisch verzehrt.

Bei dieser Gegenüberstellung gibt es allerdings eine erhebliche Unschärfe: