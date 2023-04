Die Religion eint eine Insel

Die Prozession dauerte Stunden. Wir sahen vom Balkon aus zu, wie zehnmal Jesus mit der Dornenkrone und dreimal die Arche Noah unter uns vorbeigetragen wurden. Und alle machten mit, vom Baby bis zum Greis.

Procida ist eine Insel. Eine sehr kleine Insel. Auf ihr gibt es Zitronen so groß wie Grapefruits, pastellig angefärbelte Häuser und Fischer, die am Morgen ihren Fang in Plastikkübeln durch die Gassen tragen. Und viele Mofas und Mopeds. Manche sind sehr alt, sie knattern und riechen zehn Meter weit nach Benzin.

Aber an diesem Tag nicht. An diesem Tag hörte man keine Motoren, denn es war Karfreitag. Da sind die Straßen gesperrt, und die ganze Insel ist auf den Beinen, das war schon immer so, also länger, als sich irgendwer erinnern kann, und das wird so sein, wenn die Babys, die hier im schwarz-goldenen Prozessionskostüm durch die Gassen getragen werden, selbst Kinder haben.