Lebendig wie ein Dodo?

Molekularbiologen wollen den ausgerotteten Vogel wiedererwecken. Allerdings sind ähnliche Versuche bei Säugetieren bisher nicht weit gediehen.

Wenn bei uns etwas „mausetot“ ist, dann ist es im Englischen „dead as a dodo“, jenes Tier, das als literarische Figur unsterblich wurde, in „Alice in Wonderland“, wo der wunderliche Vogel ein „caucus-race“ initiiert, einen Wettlauf, bei dem jeder rennt, wohin er will und doch gewinnt. „Caucus“ heißt „Parteiversammlung“ oder „Klüngelwirtschaft“, der Autor packte viel Satire in sein Werk. Aber er nahm nicht nur Politik und Gesellschaft auf den Arm, sondern auch sich selbst, Lewis Caroll hieß in Wahrheit Charles Dodgson und stotterte, er konnte sich oft nur als „Do-do“ vorstellen.

Da lag die Verbindung nahe mit jenem Vogel – Raphus cucullatus –, der nur auf Bildern und in Museen erhalten ist, selbst dort wäre er fast verschwunden: Das einzige komplette Exemplar, das im Museum of Natural History in Oxford, wurde aus unerfindlichen Gründen verbrannt, man konnte nur den Schnabel und die Füße retten. Die dienten als Grundlage einer Rekonstruktion, die Dodgson bei häufigen Museumsbesuchen zu Gesicht bekam.