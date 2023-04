Die Börse steht an einer wichtigen Weggabelung. Zeit, mit grundsoliden Papieren das Depot anzureichern. Von diesen drei Aktien, mit denen man das Risiko weltweit streut, sind Experten besonders überzeugt, einer wird sogar ein Kursanstieg von 90 Prozent zugetraut.

Wenn Sie ratlos sind, wie es an der Börse in nächster Zeit weitergeht, können Sie sich vielleicht damit trösten, dass auch die Experten keine eindeutige Antwort haben. Sie gehen sogar weit auseinander.

Dazu reicht ein Blick in die Nachrichtenagentur Bloomberg. Dort war am Dienstag zu lesen, dass der größte Börsenpessimismus seit Jahren, ausgelöst durch die jüngsten Bankenimplosionen und die Angst vor einem US-Konjunkturabschwung, laut der Bank of America (BofA) ein Bullensignal ist. Der Sell-Side-Indikator der BofA befindet sich nach einem Rückgang im März nun in der Nähe eines Angstniveaus, das als Kaufsignal für Aktien gilt. Positive Überraschungen seien jetzt wahrscheinlicher als negative.

„Viel Raum für Enttäuschungen"

„Andere Marktbeobachter warnen indessen, dass die Aktienkurse nach der rasanten Rally der letzten zwei Wochen nachzugeben drohen“, so Bloomberg. Michael Wilson von Morgan Stanley etwa hält die jüngste Rallye bei Techaktien für nicht nachhaltig. Stuart Kaiser von der Citigroup schrieb, der Marktanstieg des letzten Monats lasse „wenig Raum für positive Überraschungen und viel Raum für Enttäuschungen“.

In einer anderen Bloomberg-Geschichte vom selben Tag sagt der JPMorgan-Stratege Marko Kolanovic, dass die Risikofreude hinter der heurigen Aktienrallye wahrscheinlich zum Erliegen kommen wird. Gegenwind durch Bankenturbulenzen, einen Ölschock und ein sich verlangsamendes Wachstum könnte die Aktien wieder in Richtung ihrer Tiefs von 2022 schicken.

Große Chance bei Aktien

Bei der eingangs zitierten BofA aber heißt es, dass mit Käufen auf dem aktuellen Niveau des Sell-Side-Indikators oder darunter beim S&P 500 auf Zwölf-Monats-Sicht in 94 Prozent der Fälle positive Renditen erzielt worden seien.

Also zugreifen bei Aktien? Mit Bedacht dem hoffentlich breit gestreuten Depot solide Titel hinzuzufügen, wird vom Risiko her überschaubar sein. Vielleicht tut man gut daran, bis Mittwoch zu warten, wenn die US-Verbraucherpreise für März vorgelegt werden, ehe am Donnerstag die aus Deutschland folgen. Beide sind Indikatoren, wie die Notenbanken weiter vorgehen werden.

Welche soliden Aktien aber könnten interessant sein? Wir haben folgende drei herausgefiltert.