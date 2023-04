Ein Rächer und drei Killer

In Kotaro Isakas „Suzukis Rache“ tragen Killer Namen wie „Zikade“ oder „Wal“. Sie morden brutal, aber auch Humor kommt nicht zu kurz, Gesellschaftskritik ebenso.

In Kotaro Isakas „Bullet Train“ (verfilmt mit Brad Pitt) waren es fünf Killer, die einen Zug bestiegen, wonach sich alles um die Frage drehte: Wer wird die Fahrt überleben? In „Suzukis Rache“, dem neuen Buch des japanischen Autors, sind es drei Meister des professionellen Tötens, die sich im Lauf der Geschichte in die Quere kommen. Der „Pusher“ schubst seine Zielpersonen vorzugsweise vor Autos oder einfahrende Züge, die „Zikade“ beherrscht das Morden mit dem Messer wie niemand sonst, und der „Wal“ ist eine Art Selbstmordflüsterer. Der stark Beleibte brilliert in der finsteren Kunst, Menschen allein durch seine bedrohliche Anwesenheit in den Tod zu treiben.

Und dann ist da natürlich noch der titelgebende Suzuki, der eher unfreiwillig in dieses Killer-Schlamassel hineingezogen wird. Eigentlich will er sich nur für den Tod seiner Frau rächen, doch dann nehmen die Dinge ihren unvorhergesehenen Lauf.