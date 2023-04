Russlands Krieg spaltet den Weltsport

Manch Verband lässt Comebacks unter weißer Fahne zu, manche drohen bis zum Frieden mit Boykott. In den USA wurde Applaus für Stars wie Alexander Owetschkin nie infrage gestellt.

Der Weltsport ist gespalten. Schuld daran haben vorrangig Wladimir Putin, der einen wahnsinnigen Angriffskrieg in der Ukraine vorantreibt. Und, in gewisser Weise der Sport selbst auch. Denn es gibt keine klare Haltung zum Umgang mit Russen oder Belarussen, obschon der Komplett-Ausschluss, diplomatisch-geschönt vielerorts als Suspendierung verhängt, naheliegend scheint. Also schlagen sie unter neutraler Flagge beim Tennis auf, genießen ihre umstrittene Rückkehr nebst Absagen und Boykott-Rufen diverser Nationen auf Fecht-Planchen und im Turnen. IOC-Präsident Thomas Bach „empfahl“ allen die Türen zu öffnen, was in Leichtathletik oder Fußball aber nicht geschehen wird.

Der Weltsport gleicht einem politischen „Fleckerlteppich“ und die anhebende Olympiaqualifikation für Paris 2024 wurde schon vor ihrem Start zur Farce. Neutrale Russen, also ohne Flagge und Hymne (es ertönt Tschaikowski, das ist keine Strafe) dürfen nicht in allen Disziplinen dabei sein. Autonomie des Sports hin; naiver Glaube auf die minimale Chance auf Frieden, erreicht durch Sportplatzduelle her: Was ist mit Ratio, Nächstenliebe und sozialer Kompetenz? Und wenn schon, dann für alle gleich.