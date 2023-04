Moschee versus Kirche

Ist es engstirnig, wenn wir uns zu Ostern am Läuten der Glocken erfreuen?

Ein Hotelzimmer in Tripolis. Ich schlafe, tief und fest. Plötzlich zerfetzt ein markerschütternder Schrei die noch nächtliche Stille – bedrängend, bedrohlich, angsteinflößend: der Morgenruf des Muezzins in der Moschee gegenüber. Ich falle fast aus dem Bett, fühle mich sehr fremd, sehr fern von zu Hause.

Später denke ich mir: Wie klangschön, beruhigend und tröstlich sind doch im Vergleich dazu unsere Kirchenglocken! Diese Glocken, die wir schon nach den drei Tagen der Karwoche, wo sie angeblich nach Rom fliegen, so schmerzlich vermissen, dass ihre triumphale Wiederkehr uns sogleich in Festtagslaune versetzt. Noch später aber denke ich: Du Dummkopf! Das ist doch alles nur eine Sache der Gewohnheit, des kulturellen Umfelds. Einem Muslim, der im Schatten einer Moschee aufgewachsen ist, sind die Rufe des Muezzins vertraut, er fühlt sich geborgen, wenn er sie hört. Und er fühlt sich befremdet, irritiert vom metallischen Dröhnen der christlichen Glocken.

Was ist Heimat? „Parochial“ nennen die Angelsachsen jene Menschen, die nie über den Umkreis ihrer Pfarre hinaus gehen, sehen und denken – sie sind „engstirnig“, „beschränkt“, erklärt uns das Wörterbuch. Aber wenn wir ständig reisen, unseren „Horizont erweitern“: Verlieren wir da nicht unsere Wurzeln? Wenn unsere Nase sich längst an indische Räucherstäbchen gewöhnt hat: Können wir uns dann noch mit kindlicher Freude am Duft des Weihrauchs in einer Dorfkirche berauschen? Oder dann erst recht? Weil wir nur, wenn wir die Flügel ausgespannt haben, das wärmende Nest zu schätzen wissen – seine Bräuche, seine Feste, den Halt, den sie uns geben? Frohe Ostern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2023)