Jemand anderer lebt dein Leben

Eli Ade, 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Showdown im Ring: Michael B. Jordan (li.) und Jonathan Majors im Kinofilm „Creed III“. Eli Ade, 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. CREED is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Nie eine Chance bekommen zu haben, um zu zeigen, dass du in dem, was du machst, der Beste bist, ist eine bittere Pille. Manchen von uns liegt sie im Magen wie ein Stein.

Es gibt da diese Szene in dem Film „Creed III“, der derzeit im Kino läuft. „Weißt du, wie es ist, zusehen zu müssen, wie jemand anderer dein Leben lebt?“, fragt Damian Anderson (Jonathan Majors) seinen Jugendfreund Adonis Creed (Michael B. Jordan). Und weiter: „Ich war der Beste. Nur hatte ich nie die Chance, es zu beweisen.“

Das ist so typisch für das „Rocky“-Universum – es geht immer um Underdog-Storys. Und was soll ich sagen . . . ich liebe Außenseitergeschichten. „Creed III“ ist in dieser Hinsicht so etwas wie die Rückkehr zum Ursprung des Mythos Rocky: Adonis sah einst auf zu Damian, der stärker, klüger und mutiger war und auch die größeren, ehrgeizigeren Ziele hatte. Weltmeister im Schwergewicht wurde aber Adonis, während Damian zu Unrecht im Gefängnis landete.

Das Gefühl zu vermitteln, ein Leben nur deswegen nicht führen zu können, weil einem nie die Gelegenheit dazu gegeben wurde, ist die große Stärke des Films. Denn wer kann sich nicht mit so jemandem identifizieren? Wer ist nicht der Meinung, dass er es zum Tennisprofi gebracht hätte, wäre er früh genug gefördert worden? Oder zum Filmemacher, wäre in seiner Erziehung eine künstlerische Karriere nicht stets als brotloser Beruf abgetan und daher im Keim erstickt worden? Oder zum CEO eines weltweit tätigen Unternehmens, wäre er oder sie nicht im falschen Körper, in der falschen Familie oder im falschen Land auf die Welt gekommen?

Für viele mögen diese Fantasien larmoyant und unverständlich klingen. Diese Leute sollten sich „Creed III“ nicht ansehen. Das Heldenkino ist nichts für sie. Heldengeschichten sind etwas für Menschen, die eine Schwäche für Underdogs haben, neudeutsch auch „soft spot“ genannt. Die sich also in Personen wiedererkennen, die sich abgehängt fühlen, zu kurz gekommen und nicht verstanden. Nein, falsch – das ist die Definition für Jammerlappen. Underdogs sind Personen, die ihr Leben mit einem Startnachteil begonnen haben. Und damit jeden Tag konfrontiert werden. Ist ja wohl klar, dass sich Leute, denen dieses Gefühl wesensfremd ist, nicht mit ihnen identifizieren können.

E-Mails an: koeksal.baltaci@diepresse.com