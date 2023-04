Biden will bei Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren

Der amtierende Präsident will sich einer zweiten Amtszeit stellen, wie er in einem Interview bekanntgab. Damit ist er der dritte Kandidat für die Demokraten. Eine Übersicht.

US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im November 2024 erneut als Kandidat für die Demokraten antreten. "Ich habe vor, zu kandidieren, (...) aber wir sind noch nicht bereit, es anzukündigen", sagte Biden in einem Interview in der Sendung "Today" des Senders NBC am Montag vor einer Osterveranstaltung des Weißen Hauses.

Der amtierende Präsident der USA ist nicht der erste, der seine Kandidatur damit offiziell macht. Bereits Ende 2022 kündigte Donald Trump an, erneut für das Amt kandidieren zu wollen. Wie auch Nikki Haley, die unter Trump UN-Botschafterin war. Die 51-Jährige ist nicht die einzige Kandidatin mit indischen Wurzeln. Auch Vivek Ramaswamy, ein Tech-Unternehmer und selbsternannter Trump-Fan, will ebenfalls kandidieren. Aus den Reihen der Republikaner gilt derzeit auch Asa Hutchinson als fix gesetzt. Der ehemalige Gouverneur von Arkansas sieht sich als Konterpart zu Donald Trump, den er in Interviews regelmäßig kritisiert.

Vor einigen Tagen kündigte auch der 69-jährige Robert F. Kennedy an, für die Demokraten ins Rennen zu gehen. Der Neffe des ermordeten John F. Kennedy geriet in der Vergangenheit immer wieder wegen der Verbreitung von falschen Behauptungen rund um die Corona-Impfung in die Kritik. Für die Demokraten will auch die 70 Jahre alte Autorin Marianne Williamson antreten.

