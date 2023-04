Als man beim Preferanzen die Inflation bekämpfte

Wie die Sozialpartner einst der Inflationsspirale effektiv entgegenwirkten.

Zum Autor Univ.-Prof. Gunther Tichy (* 1937 in Wien) war von 1978 bis 1997 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität Graz. Langjähriger Konsulent des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Dass die gegenwärtige Inflation (noch) überwiegend importiert ist, ist kaum umstritten: Für Erdöl, Gas, Rohstoffe und ausländische Nahrungsmittel müssen die Österreicher mehr bezahlen. Was aber noch nicht in alle Köpfe gedrungen ist, ist die Trivialität, dass der Betrag, den die Österreicher für die teureren Produkte ans Ausland zahlen müssen, in ihren Geldbörsen fehlt; dass sie sich genau in dem Ausmaß einschränken müssen. Insofern ist die „Bekämpfung“ der importierten Inflation ein Verteilungsproblem: Es geht darum, wer sich letztlich einschränken muss.



Der Verteilungskampf hat inzwischen eingesetzt: Die Unternehmer schlagen die Kosten auf die Preise auf, wobei vor allem Großkonzerne vielfach einen dicken Kalkulationsstift verwenden. Die Arbeitnehmer schlagen außer dem Produktivitätszuwachs die gesamte Inflationsrate (und nicht nur den nationalen Anteil) auf ihre Lohnforderungen. Und seit findige Lobbyisten entdeckt haben, dass „die Inflation im Mittelstand angekommen ist“, will auch er entschädigt werden. Die Regierung fürchtet um Image und Stimmen, versucht (erfolglos) Preise zu stoppen, und konzentriert sich darauf, alle Österreicher zu entschädigen.

Ratlose Regierung

Die Ratlosigkeit der Regierung ist nicht verwunderlich. Anders als Nachfrageinflation lässt sich Kosteninflation durch traditionelle Politik nämlich nicht effizient bekämpfen. Nationale Preisstopps wirken kaum, sind überdies kontraproduktiv: Denn höhere Preise sollen ja bewirken, dass die Nachfrage nach den verteuerten knappen Gütern eingeschränkt wird.



Auch Verteilungspolitik stößt auf enge Grenzen. Denn realistischerweise können nur die untersten Einkommensschichten entschädigt werden. Versprechungen, „den Mittelstand“ zu entlasten, sind dumm oder populistisch: Denn die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe müsste ihre Entlastung zwangsläufig selbst bezahlen, in Form höherer Steuern oder von Zinszahlungen für die gestiegene Staatsschuld.

Auch Schnapsen wäre möglich

Die Schwierigkeit einer Bekämpfung mit traditionellen Mitteln macht Kosteninflation besonders gefährlich. Denn der von der Regierung kaum zu bremsende Verteilungskampf wirkt als Brandbeschleuniger: Kostenüberwälzungen und Lohnforderungen beginnen sich bereits wechselseitig aufzuschaukeln. Mit dem unkonventionellen Instrument der Einkommenspolitik gelang es Österreich allerdings, das Problem in den Ölkrisen 1973 und 1979/1980 zu lösen. Die Inflation konnte niedriger und die Wachstumsrate höher gehalten werden als überall anders.



Dahinter stand die Zusammenarbeit der Sozialpartner: Handelskammerpräsident Rudolf Sallinger und Gewerkschaftspräsident Anton Benya trafen sich damals regelmäßig zum Preferanzen; dabei ließen sich Probleme lösen. Benya konnte sich damals dafür verbürgen, dass die Gewerkschaften ihren Lohnspielraum nicht voll nutzten, und Sallinger dafür, dass die Unternehmer die Kosten nicht voll überwälzten. Eine Inflationsspirale konnte so verhindert werden.



Inzwischen ist die Distanz zwischen Handelskammer und Gewerkschaftsbund größer geworden – und zwar nicht bloß geografisch. Auch können die Herren vielleicht gar nicht mehr preferanzen. Entsprechende Einschulung durch ältere Funktionäre könnte daher ein zentraler Beitrag zur Inflationsbekämpfung werden. Und sollte Preferanzen zu altmodisch erscheinen: Auch beim Schnapsen ließe sich allerlei ausschnapsen!

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

E-Mails an: debatte@diepresse.com