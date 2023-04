„Am Fuße des Galgens werde ich ,Frau, Leben, Freiheit‘ schreien“

Alexander Van der Bellen könnte Ebrahim Raisi die von Exil-Iranern erstellte Liste mit zwölf Mindestanforderungen überbringen – und dabei ein Kopftuch tragen.

Seit Monaten geht mir der Abschiedsrief von Mohammad Hosseini nicht aus dem Sinn – gerade auch jetzt um die Osterzeit, wenn Christen auf aller Welt den Sieg des Lebens über den Tod feiern. Dieses Jahr ist Ostern ebenso wie das jüdische Pessachfest, das an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei erinnert, mit dem muslimischen Fastenmonat Ramadan zusammengefallen. Heilige Zeiten in einer unheilvollen Zeit.

Mohammad Hosseini war ein zum Tode verurteilter iranischer Demonstrant. Nach Tagen und Nächten schwerer Folter habe er nie begangene Verbrechen gestanden, schrieb er am Abend vor seiner Hinrichtung Anfang Jänner: