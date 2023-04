Schnelle Stempel: Warum Richter vieles bewilligen

99 Prozent der Hausdurchsuchungen werden gerichtlich bewilligt. Eine oft geforderte Aufwertung des Rechtsschutzes, die auch die Justizministerin versprochen hat, bleibt aus.

Wien. Es ist ein Satz, der sich in Presseaussendungen von Staatsanwaltschaften oft findet: „Die Hausdurchsuchungen wurden gerichtlich bewilligt.“ Gerne wird die gerichtliche Bewilligung von den Behörden auch ins Treffen geführt, wenn Kritik an einzelnen Ermittlungsschritten geäußert wird. Dass die Bewilligung in der Praxis eine geringe Hürde darstellt, wird dabei nicht erwähnt.

In einer aktuellen Anfragebeantwortung von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) wird ausgeführt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seit ihrer Gründung im Jahr 2011 insgesamt 11.748 Anordnungen auf Hausdurchsuchungen gestellt hat. Davon wurden knapp 99 Prozent von einem Haft- und Rechtsschutzrichter (HR-Richter) bewilligt, nur 148 Anordnungen wurden abgelehnt.



Dabei handelt es sich aber keineswegs um ein Spezifikum der WKStA, sondern um ein breites Phänomen bei den Staatsanwaltschaften. Laut Zahlen des Justizministeriums wurden im Jahr 2019 insgesamt 5108 Anordnungen der Staatsanwaltschaften auf eine Hausdurchsuchung bewilligt, während 58 Anträge abgelehnt wurden. Im Jahr 2020 waren 44 Ablehnungen und 5122 Bewilligungen zu verzeichnen.

Während eine Ablehnung der staatsanwaltschaftlichen Anordnung schriftlich begründet und ausgeführt werden muss, reicht bei einer Bewilligung ein Stempelabdruck des HR-Richters, die sogenannte Stampiglie. Dazu stempelt der Richter die Bewilligung auf die begründete Anordnung der Staatsanwaltschaft und unterschreibt mit Datum und Namen.

Frage der Effizienz