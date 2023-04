Einst hielten Könige auf dem WC Audienzen

128-sitzige WC-Bänke im mittelalterlichen London, der unappetitliche Ursprung des Nachttischerls und herrliche Klos von heute: Das Buch „Stille Örtchen“ gibt Einblick in die Kulturgeschichte der Toiletten.

Eine feine bürgerliche Abendgesellschaft, in der alle auf WCs sitzen und über ihre Körperausscheidungen Konversation führen – um sich dann nacheinander diskret in einen separaten Raum zurückzuziehen, um ihr Essen zu verspeisen: Es ist eine der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte, aufgetischt 1974 vom Spanier Luis Buñuel in „Das Gespenst der Freiheit“. Gesellschaftskritik führt eben auch über die Toilette. Wenn sie nicht sogar in dieser stattfindet – wie in China während der Corona-Pandemie, als es sich verbreitet hat, Kritik an Staatschef Xi Jinping in öffentliche WC-Einrichtungen zu kritzeln.



Letztere sind auch ein zentraler Schauplatz in der neuen Burgtheater-Inszenierung von Horváths „Kasimir und Karoline“, die am 24. März Premiere hatte. Und das Stück „Après les alpes“ von Fiston Mwanza Mujila, das im Februar am Volkstheater Premiere hatte, beginnt mit einer Meditation über den Begriff „stilles Örtchen“.

Aus der Schamzone geholt

Seit Marcel Duchamp 1917 ein weißes Urinal zum Kunstwerk erhoben hat, holen Künstler diese schambehaftete Einrichtung vor den Vorhang. Dass das Klo Teil der Kultur ist – und einiges über sie verrät –, wurde in der Geschichte meist ignoriert. Allein deshalb schon ist der Bildband „Stille Örtchen“ des Franzosen Arnaud Gourmand beachtenswert, der einige Stationen aus der „Kulturgeschichte der Toiletten“ schildert.