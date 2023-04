Einreiseverbot für russische Sportler?

Deutsche Innenministerin kündigt „klare Haltung“ an.

Berlin. Sportler aus Russland müssen bei einer Wiederzulassung zu internationalen Wettkämpfen ein Einreiseverbot nach Deutschland befürchten. Deutschlands Innenministerin, Nancy Faeser, kündigte an, entsprechende Visaregelungen anzuwenden. „Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos. Sie können über die Visaerteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wenn wir in Deutschland internationale Wettbewerbe ausrichten, dann können wir entsprechend handeln. Wir werden hier immer mit klarer Haltung agieren.“



Das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit dem Deutschen Thomas Bach an der Spitze hat empfohlen, trotz des von Belarus unterstützten russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Sportlern aus beiden Ländern die Rückkehr zu Wettkämpfen als neutrale Athleten zu erlauben.



„Dem Kriegstreiber Putin eine Propagandabühne zu bieten würde alle Werte des Sports verraten“, sagte Faeser. „Es ist für ukrainische Sportler völlig unzumutbar, dass sie Sportlern gegenüberstehen, die für ein Land antreten, das so viele Zivilisten in der Ukraine umbringt.“ (red.)