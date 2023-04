Xu Zhiyong (li.) and Ding Jiaxi wurden am Montag zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.

Xu Zhiyong (li.) and Ding Jiaxi wurden am Montag zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Reuters

Die Volksrepublik hat zwei führende Bürgerrechtsaktivisten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Ihr Prozess war eine einzige Farce.

Peking. Sie forderten ein freieres China und müssen dafür nun büßen: Am Montag verurteilte ein Gericht in der ostchinesischen Provinz Shandong zwei der führenden Bürgerrechtler des Landes zu drakonischen Haftstrafen. Ding Jiaxi bekam 12 Jahre Gefängnis, Xu Zhiyong sogar 14 Jahre.



Ihr Prozess war aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eine reine Farce: Er fand nicht nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sondern wurde an nur einem einzigen Tag abgewickelt. Laut Ding Jiaxis Ehefrau, die mittlerweile im Exil lebt, hat das Gericht zudem keinerlei Zeugen zugelassen. Das Urteil stehe im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsnormen, kritisierte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk.

Beide Aktivisten hatten 2019 an einem Geheimtreffen in der südlichen Küstenstadt Xiamen teilgenommen. Dabei debattierte der übergebliebene Kern der chinesischen Zivilgesellschaft unter anderem darüber, wie man eine demokratische Zukunft der Volksrepublik China gestalten könnte. Die kommunistische Partei sah sich in ihrem totalitären Machtanspruch bedroht: In den kommenden Monaten wurden sämtliche Aktivisten, die an dem Treffen in Xiamen teilgenommen hatten, verhaftet. Ihnen wird „Untergrabung der Staatsgewalt“ vorgeworfen.