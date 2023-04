Mindestens fünf Tote nach Schießerei in Louisville

Die Bevölkerung ist angehalten, der Gegend fernzubleiben. Der Angreifer sei „neutralisiert“ worden.

Bei einer Schießerei in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky sind am Ostermontag mindestens fünf Menschen erschossen worden, darunter ein Polizeibeamter. Demnach fielen die Schüsse in der Innenstadt von Louisville unweit des Baseball-Stadions Slugger Field. Der Angreifer sei „neutralisiert“, teilen die Einsatzkräfte mit.

"Wir bestätigen Berichte über einen Angreifer im Block East Main 300. Bitte bleiben sie der Gegend fern", so die Exekutive auf Twitter. Auch FBI-Agenten waren im Einsatz.

Demnach war die Polizei in der Umgebung einer Bank in der Innenstadt der 625.000-Einwohner-Stadt im Einsatz. "Ich stand bei einer Ampel, und zuerst sah ich einen Mann auf der Straße gegenüber an der Kreuzung. Er lag vor dem Eingangsbereich eines Hotels", schilderte ein Augenzeuge dem Sender WDRB, einem lokalen Partner des Fox-Netzwerkes. Kentuckys demokratischer Gouverneur Andy Beshear war auf dem Weg in die Innenstadt.

Der Täter soll ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank gewesen sein. Fünf Menschen sind tot. Sechs Menschen werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon befinden sich in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei mit.

(APA/DPA)