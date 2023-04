7–Eleven erwägt, nach Österreich zu kommen

US-Convenience-Kette will in Europa expandieren.

Wien. Medienberichten zufolge will die US-Convenience-Kette 7-Eleven in Europa expandieren. Aktuell ist der Betreiber sogenannter Nachbarschaftsläden in Europa in Norwegen, Schweden und Dänemark präsent, laut „Lebensmittelzeitung“ sollen nun Frankreich, Italien, Deutschland, Irland, Polen, Spanien, die Türkei und das Vereinigte Königreich erschlossen werden. Österreich und die Schweiz gelten demnach als mögliche Märkte.



Zuletzt hat auch der kanadische Convenience-Riese Couche-Tard angekündigt, in Europa zu expandieren. Konkret kooperiert man mit dem Energiekonzern Total Energies. Couche-Tard will von den Franzosen das Einzelhandelsgeschäft an Tankstellen in Deutschland und den Niederlanden erwerben, in Belgien und Luxemburg soll ein Joint Venture für mehr als 600 Tankstellen entstehen.



7-Eleven ist der global führende Convenience-Anbieter mit mehr als 83.000 Filialen in derzeit 19 Ländern. 2027 wird die Kette 100 Jahre alt. (luis)