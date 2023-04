Saudi Aramco liefert Asien mehr Öl

Trotz der von der Opec+ angekündigten Förderkürzungen sollen Kunden in Asien die vollen vereinbarten Liefermengen erhalten.

Singapur. Der Öl-Riese Saudi Aramco will Insidern zufolge mehreren Kunden in Nordasien die volle vertraglich vereinbarte Menge an Rohöl liefern – ungeachtet der Förderkürzungen des Ölkartells Opec+. Mindestens vier Abnehmer in der Region werden im Mai die gesamte zugesicherte Menge erhalten, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.



Auch hat die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), ein staatlicher Ölgigant aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), mindestens drei Kunden in Asien mitgeteilt, dass im Juni die volle Menge geliefert werde, wie aus Handelskreisen verlautete. Die Ölpreise gaben daraufhin am Montagvormittag etwas nach.

Die Organisation der erdölexportierenden Länder (Opec) und ihre Verbündeten, die als Opec+ bekannt sind, hatten zuletzt überraschend eine zusätzliche Produktionskürzung von 1,16 Millionen Barrel pro Tag (bpd) ab Mai für den Rest des Jahres ankündigt und damit für Irritationen gesorgt. Die Initiative war von Saudiarabien ausgegangen, auch andere Mitglieder der Allianz wie Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Algerien hatten die Produktionskürzung mitgetragen.

Großförderer Russland, der mit einem westlichen Embargo auf Ölexporte belegt ist und daher auf neue Märkte gerade in Südostasien drängt, hatte angekündigt, seine eigene Produktionskürzung, die mit Anfang März in Kraft getreten war und bis Juni hätte enden sollen, nun bis Ende des laufenden Jahres fortsetzen zu wollen.



US-Finanzministerin Janet Yellen hatte die geplanten neuerlichen Kürzungen der Fördermengen als „bedauerlich“ kritisiert. In den USA, aber auch in Europa wuchs die Sorge, dass höhere Ölpreise die Inflation weiter antreiben und das Wachstum noch mehr dämpfen könnten.

Bloße Stützungsmaßnahme?

Die Opec+ besteht aus 23 Ländern und deckt etwa 40 Prozent der globalen Ölförderung ab. Bereits ab November 2022 hatte sie die Förderung um zwei Mio. Barrel pro Tag reduziert. Die Erwartung einer knapperen Versorgung trieb die Rohölbenchmarks um bis zu sechs Prozent nach oben.



Es stelle sich die Frage, wie sich die Kürzung auf das tatsächliche Angebot auswirken werde oder ob es sich lediglich um eine Maßnahme zur Stützung der Ölpreise handle, erklärte einer der Insider Reuters. Saudiarabien, der weltweit größte Erdölexporteur und Kopf der Opec+, erhöhte zum dritten Mal die Preise für das wichtigste arabische Leichtöl, das es nach Asien verkauft. In Erwartung eines knapperen Angebots wurden auch die Preise für andere Sorten für asiatische Kunden angehoben.



Saudiarabien hatte zudem jüngst mit milliardenschweren Investitionen seine wirtschaftlichen Beziehungen zu China ausgebaut. So kündigte Saudi Aramco Ende März die Übernahme von zehn Prozent der Anteile an dem chinesischen Konzern Rongsheng Petrochemical an. Geplant ist auch der Bau einer Ölraffinerie und Petrochemie-Anlage in Nordost-China gemeinsam mit chinesischen Partnern. (APA/Reuters/red.)