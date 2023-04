Hoffnungsschimmer für den kriegsmüden Jemen

Saudiarabien und Houthi-Rebellen verhandeln über ein Ende des Krieges. Geschuldet ist dies auch der Annäherung der Rivalen Riad und Teheran.

Sanaa/Kairo. Noch nie war die Hoffnung größer, dass im seit neun Jahren andauernden Jemen-Krieg endlich das letzte Kapitel geschrieben wird. Denn nun verhandeln zwei entscheidende Kriegsparteien, die Saudis und die Houthi-Rebellen, direkt und ernsthaft miteinander. Bisher hatte man sich nur mit Unwillen an einen Tisch gesetzt. Dieses Mal ist der saudische Botschafter im Jemen, Mohammed bin Saeed Al-Jaber, erstmals direkt in die von den Houthis kontrollierte jemenitische Hauptstadt Sanaa gekommen, um mit niemand geringerem als dem Chef des Obersten Politischen Rats der Houthis, Mahdi al-Mashat, zu verhandeln. Es war wohl nicht das erste dieser Treffen, aber das erste, das offiziell verkündet wurde. Damit geht auch eine saudische Anerkennung der Houthi-Herrschaft in Sanaa einher.



Ein offizielles Treffen von dieser Größenordnung deutet an, dass bereits viele der Probleme zuvor hinter den Kulissen gelöst worden sind. Die saudische Seite hält sich bisher mit öffentlichen Kommentaren zurück. Aber Mohammed al-Bukaiti, einer der politischen Houthi-Führer, twitterte zuversichtlich: „Es werden Möglichkeiten diskutiert, einen umfassenden und andauernden Frieden zu schaffen.“ Das sei ein Triumph beider Seiten. Er forderte alle auf, „das Momentum der friedlichen Atmosphäre zu nutzen und die Seite der Vergangenheit umzublättern“.

Vertrauensbildende Maßnahmen