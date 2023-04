Bitcoin wieder bei über 30.000 Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin hat Dienstagfrüh bei rund 30.399 Dollar den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht.

Eine gute Stimmung an den Märkten und eine zunehmende Risikoneigung treibt Anleger zu Bitcoin. Die Cyber-Devise steigt in der Spitze um 4,4 Prozent auf 30.433 Dollar, den höchsten Stand seit Anfang Juni vergangenen Jahres. "Es ist und bleibt die Hoffnung der Anleger, dass die schwelenden Inflations- und Zinssorgen an Dynamik verlieren und der geldpolitische Gegenwind dies- und jenseits des Atlantiks weiter nachlassen könnte", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Das vergleichsweise geringe Handelsvolumen über die Osterfeiertage könnte die Aufwärtsbewegung angestoßen haben.

(Reuters)