Die Ursprungsversion entstand vor 130 Jahren in einem US-Kindergarten und hieß damals noch "Good Morning To All“. Erst vor acht Jahren wurde es zum Allgemeingut erklärt.

Jeder hat es wohl tausendfach gehört und gesungen, doch aus wessen Feder stammt "Happy Birthday To You" eigentlich? 1893 komponierte die Musikerin Mildred Hill aus Kentucky zusammen mit ihrer Schwester, der Kindergärtnerin Patty Hill, die Ursprungsversion. Das Stück hieß damals "Good Morning To All“, die Schwestern veröffentlichen es in ihrem

Liederbuch "Song Stories for the Kindergarten".

Wer wann den Text zu einem Geburtstagsständchen änderte (ob es die Schwestern selbst waren oder der Herausgeber eines Liederbuchs), ist nicht ganz klar. Allerdings wäre die Melodie ohne „Happy Birthday“ wahrscheinlich nicht (so) bekannt geworden. Ab den 1920er-Jahren wurde der Song in mehreren Liederbüchern mit dem heute bekannten Text veröffentlicht. Den großen Erfolg ihres Stücks erlebten die Komponistinnen nicht. Mildred Hill starb 1916 mit 57 Jahren - Jahre bevor die Melodie als "Happy Birthday To You" berühmt wird. Patty Smith Hill erlebte es noch mit, sie starb 1946.

Ein Höhepunkt war der Auftritt der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe. Das Sexsymbol des 20. Jahrhunderts sang bzw. hauchte im Mai 1962 im New Yorker Madison Square Garden zum 45. Geburtstag des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy die wohl berühmteste Version von "Happy Birthday To You".

Das Guinness-Buch der Rekorde von 2008 ehrt "Happy Birthday To

You" als eines von drei der bekanntesten Musikstücke in englischer

Sprache. Die anderen beiden sind der Dauerbrenner zum Jahreswechsel

"Auld Lang Syne" und die Feierhymne "For He's A Jolly Good Fellow".

Warner Music nahm viel Geld ein

Fast acht Jahre ist es her, dass ein US-Bundesgericht "Happy

Birthday To You" zum Allgemeingut erklärt hat. Das heißt: Seitdem

darf es jeder singen, verwenden und veröffentlichen, ohne dafür zur

Kasse gebeten zu werden.

Zuvor hatte der US-Musikriese Warner Music Group das Urheberrecht

an dem Lied für sich beansprucht und abkassiert. Man durfte den Song

zwar auf der Geburtstagsfeier zu Hause kostenlos trällern. Aber

sobald das öffentlich oder zu kommerziellen Zwecken geschah, musste

an Warner gezahlt werden. 1988 hatte sich der Konzern die Rechte

gesichert und jedes Jahr rund zwei Millionen US-Dollar an

Lizenzgebühren eingenommen. Mit 5.000 Dollar am Tag galt "Happy

Birthday To You" lange Zeit als eines der lukrativsten Lieder der

Welt.

(dpa/red.)