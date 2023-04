Beyond the Surface

Im Designkosmos: Wer starke Wurzeln hat, kann in der ganzen Welt zu Hause sein. (c) beigestellt

F/LIST. Von der traditionellen Tischlerei zum Global Player für maßgefertigte High-End-Ausstattung von Luxusresidenzen, Jachten und für das Who’s who der internationalen Business- und Privatjetindustrie. Zum Gamechanger in Sachen Zukunftsfähigkeit. Zum Entwicklungs- und Systempartner für Start-ups, Architekt:innen und Designer:innen.

Handcrafting the Future

F/LIST ist ein Familienunternehmen mit Wurzeln in Niederösterreich. 1950 als kleine Tischlerei gegründet, ist man heute ein global agierendes Unternehmen, das mit seinen High-End-Manufakturen rund um den Globus neue Maßstäbe setzt. Bereits in der dritten Generation entwirft und fertigt F/LIST exklusive Interieurs für Business- und Privatjets, Superjachten und Residenzen.

Elegante Gestaltungslösungen stehen im Fokus des F/LIST Management Board: Andreas Aigner (COO), Katharina List-Nagl (CEO), Werner Kartner (CCO) und Michael Groiss (CFO) (v. l.). (c) beigestellt

„Wer starke Wurzeln hat, kann auf der ganzen Welt zu Hause sein.“ Das war schon immer das Unternehmensmotto. Die Wurzeln liegen in herausragender Handwerkskunst. Und in der Leidenschaft für Perfektion und Innovation. Bei F/LIST nimmt man Herausforderungen an und stellt den Status quo täglich aufs Neue in Frage. Das Ergebnis sind luxuriöse Wohnräume, die makelloses Design, außergewöhnliche Handwerkskunst und technische Perfektion vereinen. Nachhaltigkeit, natürliche Materialien, Hightech-Oberflächen. Holz, Leder, Metall, Textilien, Verbundstoffe – das Unternehmen kennt keine Grenzen.

Innovationen

Nur wer die richtigen Fragen stellt, schafft Innovationen von morgen. Kann Stein flexibel sein? Holz seine Form ändern? Und können aus Produktionsabfällen innovative Materialien erschaffen werden? In dem F/LAB arbeitet man an den Technologien der Zukunft. Und verbindet dabei Innovationsgeist mit perfekter Handwerkskunst und einer Prise Verrücktheit. Denn nur wer verrückt genug ist, Unmögliches zu denken, wird auch Unmögliches schaffen.

Design-Trends

Neben handwerklicher Perfektion und Innovation ist der Designanspruch seit jeher fester Bestandteil der F/LIST-DNA. Täglich ist man auf der Suche nach neuen Designtrends und Designinnovationen. Doch Design ist für F/LIST mehr als Ästhetik. Es ist die perfekte Kombination aus Form, Funktionalität und technischer Zuverlässigkeit.

