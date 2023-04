Asien-Europa: Effiziente Transporte ab 1 m³

Logistik. Mit zahlreichen Alternativen und einem breitem Serviceangebot sorgt ein österreichischer Transportspezialist für mehr Effizienz bei Seefrachtimporten aus Asien.

Wichtiger denn je für einen reibungslosen Asienverkehr sind flexible Lösungen, die sich den Ansprüchen der Kunden optimal anpassen lassen. Die österreichische Spedition cargo-partner hat deshalb im Rahmen ihres Seefracht-Serviceangebotes zahlreiche Alternativen im Programm. Damit will man den Kunden für verschiedene europäische Regionen schnellste Transitzeiten von Asien nach Europa bieten. Im Angebot finden sich Seefrachtservices und Door-to-Door-Lösungen über Koper, Triest und Rijeka, Piräus, Danzig, Thessaloniki, Rotterdam und die Nordseehäfen Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven.

Interessant für viele Unternehmen ist auch das Teilladungsservice LCL (less than container load). Hier werden mehrere Sendungen in einem Standardcontainer verstaut. Das ermöglicht es, kleinere Mengen ab einem Kubikmeter kosteneffizient zu versenden. Zusätzlich können Kunden zwischen verschiedenen Routen und Speed Service Levels wählen und so die für sie effizienteste Variante nutzen. Der LCL ECONOMY Service etwa ist die kostengünstige Variante für nicht so dringende Sendungen. Wer seine Ware rascher in Europa verfügbar braucht, profitiert mit der LCL PRIORITY Option von lokalen Expressdiensten und „Zuerst geladen – zuerst versandt”-Services.

Signifikate Zeitersparnis und weniger CO₂

Für Sendungen aus China nach Zentral- und Osteuropa setzt cargo-partner auf die Adriahäfen Koper, Triest und Rijeka. Im Vergleich zu Routings über Nordhäfen lässt sich hier signifikant Zeit einsparen. Adria Express nennt cargo-partner daher dieses Angebot. Es geht nicht nur schneller, auch die CO₂-Emissionen sind geringer. Die Route von Shanghai nach Koper etwa verursacht verglichen mit dem Ziel Hamburg um elf Prozent weniger CO₂-Ausstoß.

Cargo-partner bietet im Rahmen des Adria Express eigene wöchentliche LCL-Konsolidierungsservices aus mehr als 40 asiatischen Häfen. Die Door-to-Door-Lösungen umfassen Lagerung und Dekonsolidierung im eigenen Logistikzentrum beim Flughafen von Ljubljana oder in einem anderen Inlandsterminal sowie eine breite Palette von direkten Konsolidierungsservices nach Mittel- und Südosteuropa. Für die Lieferungen innerhalb Europas steht ein dichtes Straßentransportnetzwerk mit mindestens zwei Abfahrten pro Woche zur Verfügung.

Eine interessante Alternative für Lieferungen nach Europa sind die Teilladungs­services über Piräus und Thessaloniki mit wöchentlichen Abfahrten von Shanghai. Dekonsolidierung und Lagerung erfolgen hier direkt im Hafen, im eigenen Logistikcenter im bulgarischen Sofia oder im slowakischen Dunajska Streda, zugestellt wird in ganz Osteuropa bzw. darüber hinaus. Der Vorlauf kann aus den Gebieten Shanghai, Ningbo und Qingdao organisiert werden. Die Transportzeiten betragen derzeit von Hafen zu Hafen durchschnittlich 22 Tage, was einer Door-to-Door-Laufzeit von ca. 30 Tagen für Zieldestinationen in Europa entspricht.

cargo-partner verfügt über ein großes Netz an wöchentlichen Seefrachtverbindungen. (c) beigestellt

Über Gdańsk nach Nordeuropa

Für Sendungen aus China mit dem Ziel Nordosteuropa empfiehlt cargo-partner den polnischen Hafen Gdańsk. Dieser „Baltische Service” bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für Sendungen nach Polen und ermöglicht zudem einen effizienten intermodalen Nachlauf nach Tschechien und in die Slowakei. Im Vergleich zu den Häfen in Nordeuropa profitiert man dabei auch von schnellerem Handling. Für Transporte von Asien und Südostasien nach Rumänien bietet sich wiederum der rumänische Hafen Constanța an. Der Vorlauf kann aus Indien, Bangladesch und ganz Südostasien organisiert werden.

Natürlich spielen bei cargo-partner für Ziele in Westeuropa auch die deutschen Nordhäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven eine wichtige Rolle im Asienverkehr. Seit kurzem hat der Logistikspezialist außerdem wöchentliche Services von China und Indien nach Rotterdam im Angebot. „Mit unseren LCL-Services über Rotterdam können wir vor allem für Deutschland und Benelux ein stabiles Service bieten und dabei Synergien auf der letzten Meile für Sendungen aus verschiedenen Herkunftsländern erzielen”, erläutert Felix Miletich, Corporate Director Product Management Sea Cargo LCL bei cargo-partner.

Ein Partner mit 40 Jahren Erfahrung

Cargo-partner wurde vor 40 Jahren in Österreich gegründet und ist heute mit 4000 Mitarbeitern und 160 Niederlassungen in 40 Ländern präsent. Im vergangenen Jahr wurden 801.000 Kubikmeter Güter per LCL-Seefrachtservice verschifft. Weltweit werden 1900 verschiedene Hafen-zu-Hafen-Verbindungen mit eigens von cargo-partner organisierten bzw. mit gänzlich von cargo-partner kontrollierten LCL-Services bedient. Zu den Stärken gehören Door-to-Door-Lösungen und Transparenz entlang der gesamten Lieferkette durch Sendungsverfolgung in Echtzeit mit der Supply-Chain-Management-Plattform SPOT.

Das Unternehmen verfügt in Österreich über sechs Standorte (Fischamend, am Flughafen Wien, Linz, Graz, Innsbruck und Wolfurt). Auch hier ist man bestrebt, mit besonderen Lösungen dem Kunden maßgeschneidertes Service zu bieten. So betreibt cargo-partner in Fischamend ein modernes iLogistics Center, das in preisgekrönter Holzbauweise errichtet wurde. Auf 12.250 Quadratmeter Gesamtfläche steht ein komplettes Leistungspaket für Ersatzteillogistik, Retail und E-Commerce zur Verfügung.

Das iLogistics Center von cargo-partner in Fischamend. (c) beigestellt

Am Flughafen Wien wird ein nach ISO 9001:2015 Pharma zertifiziertes Pharma-Center betrieben. Es bietet mit einer Umgebungstemperatur von plus zwei bis plus acht Grad perfekte Bedingungen für Lagerung und Handling von temperaturgeführter Fracht. In Graz verfügt cargo-partner über ein zehn Minuten vom Flughafen entferntes iLogistics Center mit direktem Autobahnanschluss sowie einer Bahnanbindung. Interessant auch der direkte Zugang zum Containerterminal und dem Zollamt, wodurch späte Cut-off-Zeiten möglich sind.