Kran in Niederösterreich auf Lkw gestürzt: Fahrer tot

Der Lenker des Sattelschleppers verstarb noch am Unfallort. APA/MONATSREVUE/THOMAS LENGER

Wie es zu dem Unglück in Münchendorf gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

In Münchendorf im Bezirk Mödling ist am Dienstag in den Mittagsstunden ein Kran auf einen Lkw gestürzt. Der Lenker des Lastwagens kam ums Leben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

Ein Mann, der Polizeisprecher Stefan Loidl zufolge zusammengebrochen war, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er wurde zwar nicht verletzt, hat jedoch einen Schock erlitten.

Kran von unten gesteuert

Ein Turmdrehkran war auf den Sattelschlepper gestürzt, sagte Einsatzleiter Armin Lahner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Münchendorf. Die Lkw-Kabine sei komplett deformiert worden, der Lenker noch am Unfallort gestorben. Der Kran sei "von unten" gesteuert worden. Neben der FF Münchendorf standen auch Kräfte aus Achau im Einsatz.

Zur Ursache des Unglücks lagen noch keine Angaben vor. Ermittlungen waren am Nachmittag im Gang.

(APA)