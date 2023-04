Weltweit größter Uranproduzent bereitet Produktionsreserven vor

Das kasachische Uranbergbauunternehmen Kazatomprom beobachtet, dass Kunden unabhängiger von Russland als Uran-Lieferanten werden wollen.

Der größte Uranproduzent der Welt, ein staatliches Unternehmen Kasachstans, bereitet aufgrund der steigenden Nachfrage Produktionsreserven vor. Etwa osteuropäische Kernkraftwerke, die bisher angereichertes Uran aus Russland bezogen haben, bemühten sich um Verträge, sagte Kazatomprom-CEO Yerzhan Mukanov. Die geopolitischen Unsicherheiten veränderten die Warenströme des Kernbrennstoffs und bewegten einige Stromerzeuger dazu, Vorräte anzulegen, so Mukanov.

Auch USA bemüht sich um geringere Abhängigkeit

„Wir bereiten unsere Reserven für die Produktion vor, sodass wir in der Lage sein werden, auf die Anfragen des Marktes zu reagieren“, so Mukanov in einem Interview. Auch die USA gehören zu den Ländern, die ihre Abhängigkeit von angereichertem Uran aus Russland verringern wollen. Seit dem Angriff auf die Ukraine seien die Nuklearexporte Russlands sprunghaft angestiegen, was die Einnahmen des Kremls erhöhe und seinen Einfluss auf die Abnehmer gefestigt habe.