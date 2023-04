Die wüsten Eskapaden des niederländischen Populisten Thierry Baudet

Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Mobbing, Alkohol-Orgien: Ex-Parteimitglieder packen über den Chef des Forums für Demokratie, Thierry Baudet, aus.

Den Haag. Vor vier Jahren war er noch der Superstar und der Senkrechtstarter in der niederländischen Politik. Er hatte das Forum für Demokratie (FvD) gegründet und zog 2019 aus dem Stand 2019 ins niederländische Parlament ein, in dem die Partei auch heute noch mit fünf Abgeordneten vertreten ist. Doch nun ist FvD-Gründer Thierry Baudet wohl am Ende. Der 40-Jährige, der seine eigene Partei in den zurückliegenden vier Jahren schon drei Mal gespalten und politisch immer weiter nach rechts gerückt hat, hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Der politische Hochstapler Baudet ist von seinem Podest gefallen.

Den Stoß zum tiefen Fall gab die Zeitung „Algemeen Dagblad“ („AD“). Sie enthüllte in einem langen und gut dokumentierten Artikel „das grenzenüberschreitende Verhalten“ des Thierry Baudet in vielen Einzelheiten: Die Einschüchterung von Mitarbeitern, die er mit Bußgeldbescheiden bedrohen ließ, weil sie angeblich ihre Schweigepflicht gebrochen haben. Die Alkohol-Orgien, die Baudet veranstaltete und auf denen er mit Flaschen auf Mitarbeiter warf. Die Pornofilme, die er an Frauen aus der Partei verschickte, seine antisemitischen, rassistischen und schwulenfeindlichen Sprüche.

„Regelmäßig außer Kontrolle“