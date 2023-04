Unternehmen verdrängen, wie schlecht es ihnen geht

Die Zahl der Insolvenzen in Österreich steigt stark. Anhaltend hohe Leitzinsen der EZB und ein Ende der Krisenhilfen erschweren das Problem. Doch viele Unternehmen machen beide Augen zu.

Wien. Die Verschnaufpause ist vorbei. Zwei Krisenjahre lang haben Regierungen rund um den Erdball drohende Insolvenz- und Pleitewellen per Gesetz verhindert. 2022 aber sickerten die Folgen von Pandemie und Energiekrise trotz aller Hilfsmilliarden in die Bilanzen vieler Unternehmen durch. In Österreich stieg die Zahl der Insolvenzen sprunghaft um 57 Prozent an (siehe Grafik) – deutlich stärker als in den meisten anderen Staaten. Und heuer geht es in einer ähnlichen Tonart weiter, meldet der Alpenländische Kreditorenverband AKV. In den ersten drei Monaten 2023 gingen um 37 Prozent mehr Unternehmen in Konkurs als im Vorjahresvergleich.

„Seit Herbst waren meist die steigenden Energiepreise oft der letzte Todesstoß“, sagt AKV-Expertin Cornelia Wesenauer zur „Presse“. Und das dürfte eine ganze Weile so bleiben. Denn noch sei Österreich mit erwarteten 5500 Firmenpleiten im laufenden Jahr ein Stück von seinem „Normalniveau“ entfernt, der „Aufholbedarf" groß. Währungshüter, Politik und die Unternehmen selbst haben eininges dazu beigetragen, dass die jüngste Pleitwelle so bald nicht verebben wird.