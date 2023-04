Der Bub ist in Mattersburg von der Kindergartengruppe weggelaufen und wurde später tot in einem Teich gefunden. Die beiden Frauen hätten ihre Betreuungspflicht jedoch nicht vernachlässigt, so die Staatsanwaltschaft.

In Mattersburg ist Mitte Februar ein fünfjähriger Bub bei einem Kindergartenausflug ums Leben gekommen. Die Ermittlungen gegen zwei Kindergärtnerinnen sind nun eingestellt worden. Es handle sich um einen Unglücksfall. Den beiden könne keine Vernachlässigung der Betreuungspflicht nachgewiesen werden, hieß es am Dienstag aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Der Fünfjährige war beim Ausflug der Kindergartengruppe weggelaufen und später in einem Biotop ertrunken.

Die Gruppe eines Mattersburger Kindergartens mit neun Kindern war Ende Februar auf einer Flurreinigungsaktion unterwegs, als der Bub verschwand. Die Betreuerinnen liefen dem Kind auf dem leicht hügeligen Gelände noch nach, verloren ihn dann aber aus den Augen. Gegen die zwei Kindergärtnerinnen wurde in weiterer Folge wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

Aneinanderreihung unglücklicher Umstände

Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft wurden nun jedoch eingestellt. Auf Basis der vorliegenden Beweise habe kein strafbares Verhalten nachgewiesen werden können. Es habe sich um die Aneinanderreihung unglücklicher Umstände gehandelt. Es liege kein Verschulden am Tod des Kindes vor, erklärte eine Sprecherin.

