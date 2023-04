Dominic Thiems richtungsweisendes Generationenduell

(c) Getty Images (Clive Brunskill)

Die Haltung wird zwar nicht benotet, doch Dominic Thiem setzte sich zum Auftakt in Monte Carlo auffällig in Szene.

Auf Dominic Thiem wartet der erste Schlagabtausch mit der neuen Tennis-Siegergeneration. Was haben Alcaraz, Rune und Co. dem Österreicher voraus? Und wie hat er ihren Aufstieg befeuert?

Monte Carlo/Wien. Sie stürmten auf die große Tennisbühne, als er sie gerade unfreiwillig verließ, doch nun kommt es zum lang erwarteten Duell: Dominic Thiem trifft heute (vierte Partie nach 11 Uhr, live Sky) in Monte Carlo auf Holger Rune und damit auf den 19-jährigen Jungstar jener Spielergeneration, die gerade die Herrschaft in der Tenniswelt übernimmt. „Als ich verletzt war, sind diese Spieler an die absolute Weltspitze vorgekommen“, sagt der mittlerweile 29-jährige Thiem. „Jannik (Sinner; Anm.), Rune, Alcaraz. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit gegen sie spielen. Ich freue mich richtig auf das Match.“

Während Carlos Alcaraz und Jannik Sinner mit ihren 19 bzw. 21 Jahren bereits eine den Sport prägende Rivalität pflegen, ist Rune der aktuell noch dankbarste Gegner aus diesem Trio. Der Däne konnte noch nicht an die Auftritte aus dem vergangenen Herbst anknüpfen, als er mit vier Finaleinzügen in Folge glänzte, darunter der Masters-Titel in Paris mit dem Endspielerfolg über Djoković.