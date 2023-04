Wird Millie Bobby Brown bald eine Bongiovi?

"Stranger Things"-Darstellerin Millie Bobby Brown hat sich offenbar mit ihrem Freund Jake Bongiovi verlobt.

19 Jahre und schon unter der Haube. Die junge Schauspielerin Millie Bobby Brown hat allem Anschein nach einen Heiratsantrag von Jacob „Jake“ Hurley Bongiovi bekommen. Mit dem Sohn von Sänger Jon Bon Jovi ist die Britin seit ungefähr drei Jahren liiert - und das soll es noch lange nicht gewesen sein. Auf Instagram postete sie ein Foto mit dem Text: „Ich habe dich drei Sommer geliebt, Honey, aber ich will sie alle“.

Zusammen mit dem dicken Ring an ihrem Finger lässt das zumindest für ihre Fans keine Fragen mehr offen. Die Bildunterschrift ist übrigens eine Referenz auf Taylor Swifts Song „Lover“. Manch einer sieht darin schon ein böses Omen. Letztere soll sich kürzlich von ihrem langjährigen Partner Jow Alwyn getrennt haben.

Brown wurde für ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Serie „Stranger Things" bekannt. Sie war die jüngste Person, die jemals in die Time-100-Liste aufgenommenen wurde. In diesem Herbst wird sie in einer neuen Produktion der "Avengers"-Regie-Brüder Joe und Anthony Russo neben Chris Pratt, Stanley Tucci und Jason Alexander zu sehen sein.

Sie spielt darin eine Teenagerin im dystopischen Westen Amerikas auf die Suche nach ihrem jüngeren Bruder. Begleitet wird sie von einem mysteriösen Roboter und einem schrägen Herumtreiber. Der Film spielt in einer retro-futuristischen Vergangenheit und basiert auf einer Graphic-Novel-Vorlage des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag.

