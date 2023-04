Donaufeld oder: Wie sperrt man einen Acker zu?

(c) Wolfgang Freitag

"Eintritt verboten": Das Pressspantor zum Donaufeld . . . (c) Wolfgang Freitag

Eine Straße, zwei Tore und die ganz normale Amtsabsurdität: transdanubische Entdeckungen.

Eineinhalb Jahrhunderte sind nicht nix. Seit eineinhalb Jahrhunderten findet sich auf Landkarten des Donaufelds jener Straßenzug dokumentiert, der seit auch schon mehr als 100 Jahren den Namen An der Schanze trägt. Und wir dürfen mit einigem Recht vermuten, dass er den allergrößten Teil dieser langen Zeit demselben Zwecke diente wie seine Verkehrswegbrüder andernorts: eben dem Verkehr, will sagen der Beförderung und Bewegung von Personen und Sachen, so die gängige Definition.

Nun, genau damit ist's An der Schanze seit einem Dreivierteljahr vorbei: Seit vergangenem Sommer unterbinden zwei Pressspantore auf einem 300 Meter langen Straßenstück Durchfahrten und Durchgänge aller Art, und jenen, die's nicht recht glauben können, dass ihnen da mitten auf einem transdanubischen Acker Pforten den Weg versperren, schmettern Schilder ein grimmiges „Unbefugten ist der Eintritt verboten“ entgegen, als gelte es, Gottweißwas vor Gottweißwem zu schützen.