Karners stetig verlängerte Grenzkontrollen drohen EU-Recht zu brechen

Seit 2015 werden Österreichs Grenzübergänge zu Ungarn und Slowenien kontrolliert. Jetzt will sie Innenminister Gerhard Karner neuerlich verlängern. Doch aus Brüssel weht Gegenwind.

Siebeneinhalb Jahre lang kontrolliert Österreich bereits seine Grenzübergänge zu Ungarn und Slowenien. Am Dienstag kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eine weitere Verlängerung bis 11. November dieses Jahres an. Die Entscheidung begründet er im Ö1-Morgenjournal mit einem anhaltenden Migrationsdruck. Doch Österreich drohen damit rechtliche Konflikte, da Binnengrenzen laut dem Schengen-Abkommen nur vorübergehend überwacht werden dürfen.

Karner ignoriert auch ein EuGH-Urteil aus dem vergangenen Jahr, in dem die ständige Verlängerung der Personenkontrollen durch Österreich bereits für unrechtmäßig erklärt worden war. Der im Vertrag verankerte Zeitraum von sechs Monaten war von den EU-Richtern als „ausreichend“ erachtet worden. Denn innerhalb eines halben Jahrs könnten in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen werden, um das Problem in den Griff zu bekommen.