Von wegen Inflation: Statt 73 wird es bei der SPÖ-Mitgliederbefragung nur drei Kandidaten geben. Auch die Schönbrunner Giraffe war im Club 73 noch dabei, zog aber ihre Kandidatur für den SPÖ-Vorsitz zurück.

Kritiker hatten ihr vorgeworfen, hochnäsig zu sein und als Hietzingerin nicht zur Arbeiterpartei zu passen. Irgendwann hatte die Giraffe von den Intrigen schon so einen Hals.



Apropos hohe Tiere: Das vom Parlament gemietete goldene Klavier könnte nun um 140.000 Euro gekauft werden. Nationalratspräsident Sobotka erklärte, die Option zu prüfen, weil der Mietvertrag (3000 Euro im Monat) bald auslaufe. Die Rückgabe des Klaviers würde sich auch schwer gestalten, denn so einfach bringt man es nicht hinaus. Es ist nun einmal ein Hohes Haus. Rund ums Klavier gab es aber auch schon Streit im Parlament, etwa, ob man ein Stück in a-Moll oder c-Moll spielt. Oder wie ein kunstsinniger Abgeordneter gemeint haben soll: „A Mol reicht, zehn Mol wär' a bisserl viel.“



Auch im SPÖ-internen Wahlkampf ist geplant, dass die verbliebenen Bewerber am Klavier um die Wette spielen und zwar gleichzeitig. Die Proben gestalten sich aber schwierig: Babler will ständig aufs linke Pedal steigen, Doskozil aufs rechte und Rendi-Wagner sucht in der Mitte jemanden, der ihr endlich den Flügel hebt. Aber wenigstens muss man nun kein Giraffenklavier aufstellen. (aich)

