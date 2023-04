Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Moskau testet Interkontinentalrakete: In der südlichen Region Astrachan am Kaspischen Meer sei die ballistische Langstreckenwaffe am Dienstag auf dem Übungsplatz Kapustin Jar erfolgreich von einem bodengestützten Raketensystem aus abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau in der Nacht zum Mittwoch mit. Mehr dazu

Fridays for Future kritisiert Letzte Generation: Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future wirft in Deutschland den Aktivisten der Letzten Generation vor, mit ihren Protestaktionen die Gesellschaft zu spalten. "Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen", sagt Sprecherin Annika Rittmann. Mehr dazu

Manchester City demontiert Bayern: Treffen im Viertelfinale der Champions League englischer und deutscher Meister aufeinander, folgt ein hoher Vergleich der Spielkulturen. Manchester City dominierte, führte dem FC Bayern beim 3:0 erstaunlich klare qualitative Grenzen vor. Mehr dazu

Transit-Gipfel in Tirol - "Lkw-Slot-System" soll kommen: Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) wollen eine Absichtserklärung unterzeichnen. Mehr dazu

Biden in Belfast: US-Präsident Joe Biden ist am Dienstagabend zur Feier des 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens in Nordirland eingetroffen. Mehr dazu

Wie blutig wird der 1. Mai? Der rot-rot-rote Wahlkampf geht jetzt erst richtig los: Von 73 Bewerberinnen und Bewerbern werden nun tatsächlich nur die drei aussichtsreichsten Kandidaten zur SPÖ-Mitgliederbefragung zugelassen. Es läuft also auf das Match Rendi-Wagner vs. Babler vs. Doskozil hinaus. 148.000 SPÖ-Mitglieder haben von 24. April bis 10. Mai die Wahl, wen sie an der Parteispitze haben wollen. Klaus Knittelfelder beantwortet im "Presse"-Podcast die wichtigsten Fragen. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" unter dem Titel "Die zwei Kriegsblinden" über einen Streit, wer in Österreich Rente erhalten soll. Mehr dazu