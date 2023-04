Faul oder fleißig? Die umstrittene Positionierung junger Arbeitskräfte

Viel wird ihnen vorgeworfen, den Berufseinsteigenden. Mancherorts als „Generation Feierabend“ bezeichnet, werden sie mit Vorurteilen - wie dem Bedürfnis nach ausgewogener Work-Leisure-Balance - konfrontiert. Ihr Ruf eilt ihnen voraus.

Heimische Unternehmen haben vielerorts damit zu kämpfen, kaum (qualifiziertes) Personal zu finden. Glaubt man den Angaben der Zertifizierungsplattform Great Place To Work, muss beim „Fishing for Talents“ so einiges anzubieten haben: Wertschätzende Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, faire Entlohnung, Aktivitäten zu Nachhaltigkeit und reduzierte Wochenarbeitszeit, um eine gute Work-Life-Balance zu erleichtern.

Hohe Ansprüche verlangen für gewöhnlich auch die Bereitschaft, viel zu leisten. Dem Arbeitgeber zu beweisen, dass man den administrativen und finanziellen Aufwand (bereits im Recruiting) wert ist. Doch den Jungen wird oft nachgesagt, dass sie gar nicht mehr bereit sind, irgendetwas zu beweisen. Sie seien sich ihrer Werte längst bewusst. Stimmt das?

Suche nach Weiterentwicklung und Lernfortschritten

Glaubt man den aktuellen Auswertungen der 3.400 karriere.at-Beiträgen unter 18- bis 29-Jährigen, so zeigt sich, dass auch sie erst dann nachhause gehen, wenn eine Aufgabe erledigt ist. Und bestrebt sind, mehr zu lernen: Sie suchen aktiv nach Arbeitgebern, die ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung fördert.

Besonders wichtig sei den Jungen ein gutes Arbeitsklima, das von Fairness, Feedback und gegenseitigem Respekt geprägt ist - nicht nur ihnen selbst, sondern auch ihren Kollegen gegenüber. Arbeitgeber sind daher gefordert, eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung durch offene Kommunikation zu schaffen und den Teamspirit zu fördern, um junge Leute anzuziehen.

„Der Arbeitgeber- hat sich zum Arbeitnehmermarkt gewandelt, daher finden die jungen Menschen, die heute in den Arbeitsmarkt eintreten, ganz andere Voraussetzungen vor als frühere Generationen. Arbeitgeber müssen sich anstrengen, ein authentisches Bild vom Arbeitsalltag zu zeichnen, um junge Menschen für sich zu gewinnen und Unternehmenswerte glaubhaft wiederzugeben“, beschreibt karriere.at-CEO Georg Konjovic.

„Alle Arbeitnehmer fordern mehr“

Diese Veränderungen erkennt auch der Ökonom Enzo Weber. Er spricht gegenüber der „Zeit“ davon, dass der Arbeitsmarkt aktuell Raum gebe, um Wünsche zu äußern. Aber nicht nur unter den Einsteigenden: „Dass junge Menschen weniger arbeiten wollen, stimmt überhaupt nicht. Das zeigen die Daten einfach nicht. Was sich geändert hat, ist das Ausmaß an Arbeitszeitflexibilität und mobilem Arbeiten, das heute verlangt wird. Die Jungen wollen etwa ein Recht auf Homeoffice. Das wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die heutige Generation fauler wäre oder mehr Freizeit wollte, sondern mit der Arbeitsmarktlage. Es fordern alle Arbeitnehmer mehr, nicht nur die Jungen“, sagt der Experte.

Auch die These, dass junge Menschen ständig ihre Jobs wechseln, stimme ihm zufolge nicht. Um als attraktiver Arbeitgeber aufzutreten, sei man gut darin beraten, zuzuhören: „Das gilt nicht nur für jüngere Mitarbeiter, sondern auch für ältere. Die wenigsten wollen Silicon-Valley-Wohlfühllandschaften in ihrem Büro, sondern sehr konkrete Dinge, die sich auf die Arbeit in ihrer Lebenssituation beziehen. Diese individuellen Wünsche zu ermöglichen - also keine Extrawürste zu braten, sondern transparent und mit allen Beschäftigten auf Augenhöhe darüber zu kommunizieren - das ist der Schlüssel."

(red/est)