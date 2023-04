Die OMV fördert momentan weniger Öl und Gas

Im ersten Quartal sanken die Preise für Öl und Gas und auch die Gesamtproduktion ging zurück. Die Raffineriemarge war zuletzt zwar geringer, aber dennoch doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV bekam zum Jahresauftakt den Sinkflug bei den Öl- und Gaspreisen zu spüren. Außerdem wurden bei wichtigen Fundamentaldaten wie etwa der Gesamtproduktion oder den Raffinerie- und Chemie-Margen Rückgänge verzeichnet. Das geht aus dem am Mittwoch von der OMV veröffentlichten Trading Update für das erste Quartal hervor. Im vergangenen Jahr hatten die stark gestiegenen Erdöl- und Gaspreise dem teilstaatlichen Konzern noch einen Milliardengewinn in die Kassen gespült. Der Höhenflug der Rohstoffpreise wurde jedoch im ersten Quartal gestoppt.

Der durchschnittlich von der OMV realisierte Rohölpreis sank von Januar bis März von 86,3 Dollar im Vorquartal auf 78,0 Dollar je Fass. Im Vorjahresquartal lag der Preis noch bei 90,5 Dollar je Barrel. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei den Gaspreisen: Der durchschnittlich realisierte Erdgaspreis fiel auf 35,1 Euro je Megawattstunde (MWh) von 46,2 Euro im Vorquartal.

Quartalergebnisse kommen Ende April

Die Ergebnisse für das erste Quartal will die OMV am 28. April veröffentlichen. Dann wird sich zeigen, wie sich der Rückgang der Rohstoffpreise in der Bilanz niedergeschlagen hat. Der US-Ölkonzern Exxon Mobil deutete bereits einen Gewinneinbruch um 25 Prozent an. Auf den Rückgang der Ölpreise haben zuletzt die Förderstaaten des Ölverbundes Opec+ reagiert. Saudi-Arabien und andere Mitgliedsländer wollen ihre Ölproduktion freiwillig drosseln, um die Preise auf einem bestimmten Niveau zu halten. Ab Mai soll die Produktion um insgesamt 1,15 Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag sinken. Der Ölpreis legte daraufhin um bis zu rund acht Prozent zu.

Sinkende Fördermengen und geringere Raffinerie-Marge

Die Gesamtförderung der OMV schrumpfte im ersten Quartal auf 376.000 Barrel pro Tag nach 385.000 Barrel im Vorquartal. Im Vorjahresquartal lag die Produktion noch bei 457.000 Barrel pro Tag. Zu beachten ist allerdings, dass die OMV die Förderung in Russland seit dem 1. März 2022 nicht mehr in ihre Gesamtproduktion einrechnet.

Auch im Raffinerie-Geschäft, die Weiterverarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen, zeigten sich jüngst Einbußen. Die Raffinerie-Marge sank zum Jahresauftakt auf 14,81 Dollar je Barrel nach 17,53 Dollar im Vorquartal. Allerdings liegt die Marge damit immer noch doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Der Auslastungsgrad der Raffinerien ging auf 93 Prozent von zuvor 96 Prozent zurück. Die Kraftstoff- und sonstigen Verkaufsmengen in Europa sanken auf 3,71 Millionen Tonnen von 4,33 Millionen Tonnen im Vorquartal, lagen damit aber über dem Niveau des Vorjahresquartals. Im Chemiebereich schrumpften die Margen bei Ethylen, Propylen und Polyethylen.

Öl- und Gasgeschäft auf dem Rückzug

Seit Jahresbeginn hat die OMV eine neue Unternehmensstruktur. Der Konzern berichtet nun über die Geschäftsbereiche Chemicals & Materials, Fuels & Feedstock sowie Energy. Wachstumsmotor soll dabei der Bereiche Chemie sein, während das Öl- und Gasgeschäft sukzessive zurückgefahren und bis spätestens 2050 eingestellt werden soll.

(Reuters)