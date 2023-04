Arbeitssucht in Deutschland weit verbreitet

Vielen Beschäftigten fällt es schwer, sich oft freizunehmen, im Feierabend abzuschalten oder nicht ständig erreichbar zu sein. Bei den deutschen Nachbarn soll bereits jeder Zehnte darunter leiden, „süchtig“ nach der Arbeit zu sein.

Vorrangig unter Führungskräften und jenen Arbeitskräften mit ausgeprägtem Verantwortungsdruck ist es hoch: das Risiko, psychisch und physisch vom Job abhängig zu werden. 12,4 Prozent der Toppositionen seien davon betroffen. Bei Erwerbstätigen in niedrigeren Positionen leiden mit 8,7 Prozent deutlich weniger Menschen unter dem Abhängigkeitsverhältnis. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie der Technischen Universität Braunschweig und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), die von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung (HBS) gefördert wurde. Die Studie basiert auf Daten von 8.010 Menschen.

Eine Arbeitssucht liege vor, wenn Erwerbstätige einerseits lange, schnell und parallel unterschiedliche Aufgaben erledigen. Und sich zudem wie „getrieben“ verhalten. Sprich: Nicht fähig sind, sich auch mal gelassen einen Tag frei zu nehmen, hart arbeiten und auch am Wochenende oder an Feiertagen zwanghaft bemüht sind, etwas für den Betrieb zu leisten.

Wie bei jeder Suchterkrankung würde es auch in diesen Fällen zu Entzugserscheinungen kommen, wenn Betroffenen nicht mit ihrer Arbeit beschäftigt sind. Ein Drittel der Befragten arbeite laut eigenen Angaben exzessiv, aber nicht zwanghaft. Mehr als die Hälfte (54,9 Prozent) sei am Arbeitsplatz eher gelassen. Menschen, die zwar zwanghaft, aber nicht viel arbeiten, sind eine Minderheit, schließen die Studienautoren aus ihrer Analyse.

Sucht in Branchen unterschiedlich verteilt

Die Studiendaten zeigen darüber hinaus, dass Arbeitssucht unterschiedlich stark verteilt ist: Am häufigsten betroffenen sind Personen, die in der Land-, Forst-, Tierwirtschaft sowie Gartenbau arbeiten (19 Prozent). Am seltensten tritt Arbeitssucht bei Erwerbstätige in den Bereichen Informatik, Naturwissenschaft und Geografie auf (6 Prozent). Am höchsten ist die Workaholic-Quote bei Selbstständigen (13,9 Prozent). Zudem gebe es deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Unter den 15- bis 24-Jährigen ist der Anteil der Arbeitssüchtigen mit knapp 13 Prozent deutlich höher als bei den 55- bis 64-Jährigen (7,9 Prozent).

In Großbetrieben käme es seltener zu dem exzessiven Arbeitsbedürfnis als in kleinen Unternehmen. Hier spiele die stärkere Regulierung eine beachtliche Rolle, denn in Unternehmen ohne Mitbestimmung sei Arbeitssucht stärker verbreitet als in Unternehmen ohne Mitbestimmung. Ein Betriebsrat könne demnach dabei unterstützen, Arbeitssucht zu verhindern.

Suchthaft zu arbeiten steigert Gesundheitsrisiken

Zu verhindern sind auch die psychosomatischen und körperlichen Beschwerden, die oft in Zusammenhang mit Überarbeitung stehen. Dauerhaft suchthaft zu arbeiten beeinträchtige die Teilhabe am Erwerbs-

leben, da ein erhöhtes Risiko für Burnout und depressive Verstimmungen besteht. Sie leiden durchschnittlich an mehr Beschwerden als gelassen Arbeitende, wie beispielsweise an Muskel-Skelett-Erkrankungen.

Wie die Wissenschaftler erklären, können Erwartungen der Unternehmen „Anreize für arbeitssüchtiges Verhalten“ setzen, etwa dann, wenn von einer Führungskraft erwartet wird, als Erstes zu kommen und als Letztes zu gehen. Und diese sind, je nach Managementposition, mit einer steigenden Tendenz betroffen: „Unter den Führungskräften ist zwanghaftes Arbeiten umso stärker ausgeprägt, je höher die Führungsebene ist“, so die Autoren.

(red/est)