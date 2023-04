Niederösterreichs begehrte Spätzünder aus dem Weinkeller

Drucken

Hauptbild • Der besondere Geschmack der Reife geht kellertechnisch mit dem Abbau der Fruchtsäuren einher. • Schloss Gobelsburg Archivweine Heiligensteiner.

International feiern Niederösterreichs Rieslinge und Veltliner als „Spätfüllungen“ große Erfolge. Hierzulande findet man sie noch selten. Doch die Freunde des Zuwartens im Keller werden mehr.

Er hört auf den Namen „Severin“, der mit 167 Euro teuerste Wein aus dem Mauterner Nikolaihof. Den für heimische Verhältnisse geradezu exorbitanten Preis des Rieslings erklären vier Ziffern am Etikett. Winzer Nikolaus Saahs hat den Wein zwar im Vorjahr abgefüllt, doch der Jahrgang dieses Weißweines ist 1997; volle 25 Jahre lagerte die Spätabfüllung im großen Holzfass des biodynamischen Betriebs. „Severin“ ist der Stoff, den Sommeliers lieben: einzigartig in der Machart, limitiert und mit einem Hauch Geschichte versehen. Der „Severin“ ist in jeder Hinsicht eine Ausnahme.

Zurückhalten hat Tradition

Doch generell hat das Zurückhalten von Teilen einer Lese schon Tradition am Nikolaihof. Gleich zwei weitere Weine tragen den Vermerk „Late Release“; auch sie kamen erst fünf oder sechs Jahre nach ihrer Ernte in den Verkauf. Die „Federspiele“ der Jahrgänge 2016 beziehungsweise 2017 stehen für eine Entwicklung, die in Österreich relativ neu ist: das Vor-Reifen von Weinen direkt im Keller der Produzenten. Dass Rotweine erst nach Jahren das sogenannte erste Plateau ihrer Trinkreife – den idealen Zeitpunkt, die Flasche zu öffnen – erreichen, gilt als Standardwissen unter Genießern. „Kindsmord“, schreit die versammelte Trinkerschaft, wenn sich der Korkenzieher einem 2016er-Bordeaux auch nur nähert. Beim Weißwein hingegen gilt Österreich als notorisch „fruchtverliebt“. Auch wenn die Exzesse des Jungwein-Trinkens abgeklungen sind: „Laute“ Rebsorten wie Sauvignon Blanc oder Muskateller haben immer noch eine große Fangemeinde, der Weißwein nicht zu jugendlich sein kann. Der Geschmack der Reife, kellertechnisch mit dem Rückbau der Fruchtsäuren einhergehend, wird da schnell einmal als „Altl“ diskreditiert. Dieses Vorurteil abzubauen obliegt in erster Linie den Winzern und Winzerinnen, wie gerade in Niederösterreich mehr und mehr Betriebe erkannt haben.