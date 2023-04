Lieblingsplätze in Salzburg: (Neu-)Entdeckerin der Heimat

Die Journalistin Franziska Lipp hat für ein Buch ihre Lieblingsplätze in Salzburg gesammelt: schöne, kraftvolle – und auch düstere.

Franziska Lipp ist in Golling aufgewachsen. Doch den Gollinger Wasserfall, eines der bekanntesten Naturschauspiele des Salzburger Tennengaus, hatte sie nie besucht.

Gut zwei Jahrzehnte nach dem Umzug in die Stadt Salzburg war sie für ihr Buch „Lieblingsplätze im Salzburger Land“ das erste Mal dort. Und war sofort begeistert von diesem mystischen Platz am Fuße des Göllmassivs, wo das Wasser aus einer von Efeu verhangenen Höhle 76 Meter in die Tiefe stürzt und bunte Regenbögen in die Luft zeichnet.