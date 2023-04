Harry hat die Antwortfrist der Krönungseinladung versäumt

Allmählich werden die Organisatoren von König Charles Krönung nervös. Kommen Prinz Harry und Meghan nun zur Zeremonie, kommen sie nicht? Sie machen es spannend.

Der Code R.S.V.P., also „Répondez s'il vous plaît“, auf Deutsch: „um Antwort wird gebeten“ ist bei großen Festen bekanntlich ernst zu nehmen. Das gilt für Hochzeiten, Taufen und Krönungszeremonien (die ganz besonders). Tut man es nicht, macht man den Organisatoren das Leben schwer. Bis 3. April waren die geladenen Gäste für König Charles' großen Tag gebeten, bekannt zu geben, ob sie am 6. Mai in der Westminster Abbey anwesend sein werden oder nicht. Zwei Personen sollen sich bisher in Schweigen gehüllt haben. Es sind jene beiden, auf die alle warten: die abtrünnigen Royals Harry und Meghan.

Es wird angenommen, Unsicherheit habe dazu geführt hat, dass die königlichen Beamten bisher keine Vorkehrungen für Sitzpläne, Transport und Sicherheit treffen konnten, schreibt die „Daily Mail“. Der königliche Biograf Robert Jobson sagte dem Blatt, es sei "ein wenig unhöflich, um es gelinde auszudrücken", dass das Paar nicht geantwortet habe, und forderte sie auf: "Lassen Sie nicht alle raten." Er fügte hinzu, dass die Veranstaltung eine „ideale Gelegenheit“ für König Charles III. sei, seine Enkelkinder Archie und Lilibet zu sehen, und Meghan „erkennen sollte, dass es nicht nur um sie geht“. Ob sie der scharfe Ton nun anlocken wird, bleibt fraglich.

Themenwechsel, so sieht übrigens die Einladung zur Krönung aus. Entworfen wurde sie von dem Künstler Andrew Jamieson. Das Design wurde auf Recyclingkarton gedruckt. REUTERS (BUCKINGHAM PALACE)

(sh)