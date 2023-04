Eine Lösung für den Mangel an Berufsfahrern

Ausbildung. Mit einer maßgeschneiderten Komplettausbildung zum Berufsfahrer für Bus und Lkw setzt die ÖAMTC Fahrtechnik ein deutliches Zeichen gegen den Fachkräftemangel.

Logistik ist die Lebensader von Wirtschaft und Gesellschaft. Täglich werden unzählige Tonnen an Lebensmitteln oder Industrieprodukten quer durch Österreich und Europa transportiert. Zugleich nutzen Millionen von Menschen Busse öffentlicher und privater Verkehrsbetriebe. Obwohl der Job als Berufsfahrer krisensicher, sinnstiftend und für die Versorgung einer modernen Gesellschaft und Wirtschaft nötig ist, zählt er zu den Mangelberufen. Mit fachkundiger Begleitung ist die Ausbildung zum Berufsfahrer keine Zauberei: In enger Abstimmung mit Unternehmen werden Schulungen in einem der acht ÖAMTC-Fahrtechnikzentren geplant und sind damit eine perfekte Möglichkeit, Berufsfahrer aus- und weiterbilden zu lassen. Eine gründliche Ausbildung ist essenziell, da Berufsfahrer eine große Verantwortung tragen: Sie sind für die Sicherheit von Passagieren in Bussen und den Transport von Waren verantwortlich. Eine solide Ausbildung ist daher die Voraussetzung, um am Steuer der großen Kraftfahrzeuge Platz nehmen zu dürfen.

Sicher unterwegs

Die ÖAMTC Fahrtechnik bietet eine fundierte und praxisnahe Komplettausbildung für zukünftige Berufsfahrer an und unterstützt all jene Unternehmen, die neue Mitarbeiter/ Berufsfahrer ausbilden wollen. Das Ausbildungsprogramm ist als modulares System gestaltet, das speziell auf das Unternehmen abgestimmt werden kann. Als Voraussetzung muss, außer dem Besitz des Führerscheins „B“ keine weitere erfüllt werden, außer der Motivation, einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu wollen, Wissensdurst und die Lust auf ein neues interessantes Berufsleben.

„Es wird mit dem Unternehmen ein maßgeschneiderter Plan erstellt, der bei der Suche nach Personal, der Grundausbildung in der Fahrschule sowie der Praxisausbildung bei der ÖAMTC Fahrtechnik unterstützt, gemäß dem Motto: ‚Gemeinsam sind wir stark!‘“, sagt Hermann Wirrer, Chefinstruktor Lkw/Bus, ÖAMTC Fahrtechnik. Die Kosten und Teile des Lohns können durch das AMS gefördert werden, was vor allem für Unternehmen interessant ist. „Die Investition in eine fundierte Ausbildung für Berufsfahrer rechnet sich in mehrfacher Hinsicht“, unterstreicht Oliver Schmerold, Direktor des ÖAMTC. „Zum einen erhöhen wir die Verkehrssicherheit, und gut ausgebildete Berufsfahrer sind für Unternehmen eine Basis für den wirtschaftlichen Erfolg.“

Modulare Ausbildung

Der Aufbau des Angebots der ÖAMTC Fahrtechnik ist modular und zielgenau auf das jeweilige Unternehmen, das den Berufsfahrer beschäftigt, zugeschnitten. Die Ausbildungsdauer beträgt im Normalfall drei, maximal aber vier Monate. Am Beginn der Karriere als Berufsfahrer steht die Erlangung des Führerscheins der Kategorie C (Lkw) oder D (Bus) und beginnt mit der Ausbildung in einer Partnerfahrschule der ÖAMTC Fahrtechnik oder einer „Wunsch-“Fahrschule des Unternehmens. Da Wert auf größtmögliche Praxiserfahrung gelegt wird, umfasst die Ausbildung in der Fahrschule übrigens mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl an Theorie- und Praxisstunden.

Nach der Führerscheinprüfung beginnt die Praxisausbildung bei der ÖAMTC Fahrtechnik. „Unsere Ausbildung berücksichtigt sämtliche Bedürfnisse und Anforderungsprofile des Unternehmens an sein Fahrpersonal, um die bestmögliche Vorbereitung auf den beruflichen Alltag sicherzustellen“, erklärt Hermann Wirrer die Inhalte. Je nach Anforderungsprofil werden unter anderem Ausbildungen wie „Digitales Kontrollgerät“, Fahrsicherheit und Zusatzmodule wie ADR angeboten. Da in jedem Unternehmen mit eigenem Fuhrpark die Wirtschaftlichkeit und die Umwelt eine Rolle spielen, wird während der gesamten Ausbildungszeit die Einhaltung eines wirtschaftlichen Fahrstils sowie die Vermeidung von Schäden trainiert. Nach dem erfolgreichen Abschluss sind die neuen Berufsfahrer bestens für den Arbeitseinsatz in einem Lkw oder Bus gerüstet und können spezifische Anforderungen im Betrieb meistern.

Persönliches Coaching

Eines der „Herzstücke“ ist das Praxistraining „Fahren“. Im Rahmen einer intensiven Fahrpraxis wird jeder Teilnehmer von einem erfahrenen Instruktor persönlich gecoacht. Unter anderem werden die unterschiedlichsten Beladungszustände von verschiedenen Fahrzeugen auf sämtlichen Straßen – von der Autobahn bis zu schwierigen Nebenstraßen – geübt. Natürlich gehören sowohl die Streckenplanung (inklusive Grenz- und Zollformalitäten samt Auslandsfahrten), der Umgang mit dem europäischen Mautsystem, die Kontrolle des Fahrzeugs (Rundgangkontrolle, Anlegen von Schneeketten, Lampentausch, etc.) und die Einhaltung eines wirtschaftlichen Fahrstils samt der Anwendung von Assistenzsystemen zum Trainingsprogramm. Auf Wunsch werden Ausbildungsschritte auf interne betriebliche Abläufe, wie zum Beispiel Verhalten gegenüber Buspassagieren, Be- und Entladeprozesse bei Lkw und Bus, die Fuhrparkbesonderheiten oder das Fahren mit Anhängern integriert und vieles mehr. Eine fundierte Ausbildung ist oftmals der gewünschte Faktor. „Man will ungern ins kalte Wasser gestoßen werden. Durch die praxisnahe Ausbildung soll es ein angenehmer ‚freiwilliger Sprung ins wärmere Wasser‘ sein“, so Hermann Wirrer, Chefinstruktor Lkw und Bus der ÖAMTC Fahrtechnik.