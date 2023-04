Personalwechsel in mehreren AMS-Landesgeschäftsstellen

(c) imago images / Ernst Weingartner

In vier österreichischen Bundesländern gibt es personelle Veränderungen in den AMS-Landesgeschäftsstellen.

Personelle Veränderungen stehen in Wien, Tirol, Oberösterreich und der Steiermark an.

Der Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice (AMS) hat am Mittwoch personelle Weichen für die Spitzen von mehreren Landesgeschäftsstellen gestellt. Im AMS Wien übernimmt Winfried Göschl ab 1. Juli 2023 die Geschäftsführung von Petra Draxl, die ab Juli in den Vorstand des AMS Österreich wechselt. Geschäftsführerin des AMS Tirol wird mit sofortiger Wirkung Sabine Platzer-Werlberger, wie das AMS in einer Aussendung mitteilte.

Personalveränderungen gibt es auch in Oberösterreich und der Steiermark. So hat Markus Litzlbauer ab 1. Mai 2023 die Funktion des stellvertretenden Landesgeschäftsführers des AMS Oberösterreich inne. Yvonne-Isabell Popper-Pieber wiederum übernimmt das Zepter als stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark von Christina Lind, die in den Ruhestand geht.

"Der Verwaltungsrat des AMS hat sich heute für vier Personen entschieden, die über die nötige Erfahrung und Kompetenz in arbeitsmarktpolitischen Fragen verfügen, um ihre jeweiligen Aufgaben hervorragend bewältigen zu können. Ich wünsche den vier neu bestellten Personen viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit", kommentierte Roland Sauer, Vorsitzender des AMS-Verwaltungsrats, die Personalia.

(APA)