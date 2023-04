In Niederösterreich wird der meiste Niederschlag erwartet. Auf Passstraßen muss mit Schnee gerechnet werden. Auch am Wochenende bleibt es unbeständig.

Nach der Trockenheit im März wird ab dem morgigen Donnerstag in ganz Österreich der lang ersehnte Regen erwartet. Geosphere Austria prognostiziert Dauerregen und Schnee bis ins Mittelgebirge. Auf den Passstraßen wird es winterliche Bedingungen geben. In Niederösterreich rechnet man mit dem meisten Niederschlag. Meteorologen sagen 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter bis Samstag voraus.

Am Donnerstag wird es in ganz Österreich für einige Stunden regnen oder schneien, zeitweise auch stark. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1100 Meter Seehöhe. An der Alpennordseite sind ähnliche Werte wie in Niederösterreich prognostiziert, an der Westseite werden es 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter sein. Im Süden ist schon weniger Niederschlag. Da kommen bis Freitag 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter zusammen.

Wochenende bleibt unbeständig

Am Freitag regnet oder schneit es besonders von Salzburg bis zum Burgenland noch verbreitet, bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 bis 1000 Meter. In Vorarlberg, Tirol und Kärnten klingen Regen und Schneefall am Freitag im Laufe des Tages ab und zeitweise kann die Sonne hervorkommen. Aber auch am Wochenende bleibt es unbeständig.

Auf den Passstraßen muss man speziell am Donnerstag und am Freitag mit tief winterlichen Fahrbedingungen rechnen, vor allem in Lagen ab etwa 1000 bis 1200 Meter Seehöhe. Zum Beispiel können am Brenner und am Arlbergpass von Donnerstag bis Freitag ca. 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

