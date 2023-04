Autoren-Vertretung fordert Stopp von ChatGTP

Erst müsse ein "geregelter rechtlicher Rahmen" geschaffen werden, ehe derartige Systeme zum Einsatz kommen. In China wurde ein solches Regelwerk bereits veröffentlicht. In den USA arbeitet man daran, während die EU überarbeiten muss.

Die IG Autorinnen und Autoren fordert einen generell Stopp von Programmen wie ChatGTP, bis gesetzliche Regelungen für deren urheberrechtskonforme Nutzung gefunden wurden. Da diese KI-Systeme zur Texterzeugung auf Basis bestehender Werke agieren, würden sie Stile "verfälschen, verwässern und kopieren". "Erst wenn KI-Angebote einen geregelten rechtlichen Rahmen vorfinden, sollen sie in ihren jeweiligen Bereichen angewandt werden können", argumentiert die Interessensvertretung.

Befürchtet wird, dass sich die Entwicklung der KI den "gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten" entziehen könnte, weshalb man für generelle Untersagungen mit Einzelzulassungen plädiert. Den heimischen Gesetzgeber forderte man auf, "rasch und effizient bei der Regelung des Rechterahmens für die KI im bildungs- und medienpolitischen sowie urheberrechtlichen Bereich und durchaus auch im Voraus gegenüber EU-Regelungen zu handeln", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

China erlässt Regeln, USA arbeiten daran, EU überarbeitet

In China wurde bereits ein Regelwerk veröffentlicht, das Unternehmen vorgibt, was die Künstliche Intelligenz darf. Primär geht es darum, dass die Systeme im Sinne der Volksrepublik antwortet. Wenn nicht, drohen empfindliche Strafen.

Die US-Regierung hat erste Schritte in Richtung einer etwaigen Regulierung von KI-Systemen wie ChatGPT eingeleitet. Ein Beratungsgremium im Handelsministerium bat am Dienstag um öffentliche Stellungnahmen bezüglich eines "Rechenschafts-Mechanismus" für künstliche Intelligenzen (KI).

"Verantwortungsvolle KI-Systeme könnten enorme Vorteile bringen, aber nur, wenn wir ihre potenziellen Folgen und Schäden angehen", erklärte Alan Davidson von der National Telecommunications and Information Administration (NTIA), die das Präsidialamt berät. "Damit diese Systeme ihr ganzes Potenzial erreichen können, müssen Unternehmen und Verbraucher ihnen vertrauen können."

Der AI Act in der Europäischen Union muss derzeit überarbeitet werden. An sich wäre dieser fertig gewesen und hätte in Begutachtung gehen können. Doch mit einem haben sie nicht gerechnet: mit Generativer Künstlicher Intelligenz wie ChatGPT und Midjourney (Bilder). Wann der AI Act in die Begutachtung soll, ist bislang ungewiss.

