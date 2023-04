Machen Populisten für Migration Stimmung?

Überraschendes Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie: Rechtspopulistische Wahlerfolge in Europa gehen mit höheren Zustimmungsraten zur Einwanderung einher.

Wenn eine rechtspopulistische Partei Wahlsiege einfährt, dann müssten sich diese Erfolge negativ auf die Haltung der Bevölkerung gegenüber Migranten auswirken – diese Binsenweisheit wurde bisher nicht hinterfragt. Nun haben sich zwei Forscher – James Dennison vom European University Institute in Florenz und Alexander Kustov von der University of North Carolina/Charlotte – daran gemacht, den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung zu überprüfen. Ihre Studie, die in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals „Public Opinion Quarterly“ erscheint, wirft althergebrachte Annahmen über den Haufen. Die beiden Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass rechtspopulistische Wahlerfolge das Gegenteil bewirken – einen Anstieg positiver Haltungen der Europäer gegenüber der Einwanderung.

FPÖ, Lega Nord, Front National, UKIP

Für ihre Enquete („The Reverse Backlash: How the Success of Populist Radical Right Parties Relates to More Positive Immigration Attitudes“) haben Dennison und Kustov Wahlergebnisse und Umfragedaten in insgesamt 24 europäischen Ländern (darunter auch Österreich) im Zeitraum 1989 bis 2017 ausgewertet und dabei abgeglichen, ob bzw. wie die Wahlperformance rechtspopulistischer Parteien mit der Haltung der Gesamtbevölkerung zur Einwanderung harmoniert. Hierzulande waren übrigens die FPÖ, das BZÖ sowie die Freie Partei Salzburg Gegenstand der Untersuchung, in Deutschland die AfD, in Frankreich der (mittlerweile in Rassemblement National umbenannte) Front National von Jean-Marie und Marine Le Pen, in Großbritannien Nigel Farages europafeindliche United Kingdom Independence Party, in Polen die Regierungspartei PiS und in Italien Matteo Salvinis Lega Nord sowie die Fratelli d'Italia von Premierministerin Giorgia Meloni. Grosso modo stellten die Autoren fest, dass Zugewinne für Rechtspopulisten im untersuchten Zeitraum mit einer Zunahme positiver Haltung gegenüber Immigranten einhergingen – ein Effekt, den die beiden als „umgekehrte Gegenreaktion“ bezeichneten.