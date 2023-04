Warum Cynthia Nixon am Bühneneingang der Volksoper wartet

Die Schauspielerin Cynthia Nixon war in Wien von der Volksopern-Produktion „Cabaret“ so sehr angetan, dass sie die Darsteller am Heimweg abfing.

„Willkommen, bienvenue, welcome!“ Nachdem Ruth Brauer-Kvam ihre Arbeit als androgyner Conferencier und Bettina Mönch ihre als stimmgewaltige Sally Bowles getan hatten und die Volksoper am gestrigen Dienstag über Bühneneingang wieder verlassen wollten, stand plötzlich Hollywood vor ihnen. Hollywood in Form von Cynthia Nixon, berühmt durch ihre Rolle in der Serie „Sex and the City“. Sie war als Gast in der Vorstellung des Musicals „Cabaret“ und wollte den Darstellern zur Aufführung gratulieren.

Brauer-Kvam war ganz entzückt, sie postete ein Bild und schrieb: „So schau' ich aus, wenn ich aus der Volksoper rauskomme, und da steht Cinthia Nixon and gives you a big hug. So eine schöne Begegnung war das - sie war einfach da und wollte zum Abend gratulieren…“. Bettina Mönch war wohl noch aufgeregter, sie gab sich als großer „Sex and the City“-Fan zu erkennen.

(sh)