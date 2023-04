Spacs: Die Börsenhüllen verlieren an Reiz

Auch in Frankfurt gingen einige Spacs an die Börse.

Europas größtes Spac, Pegasus Europe, gibt auf, weil sich kein Übernahmeziel finden ließ. Der Hype um Spacs ist wohl vorbei.

Es klang nach einer Win-win-Situation. Ein Investor, der sich in der Finanzbranche einen Namen gemacht hat, bringt eine Firma an die Börse, deren einziger Zweck es ist, ein bestehendes Unternehmen, meist ein Start-up aus dem Technologiebereich, zu übernehmen. „Spacs“ heißen solche leeren Börsenhüllen – „Special Purpose Acquisition Companies“.

Ziel der Aktion: Das Tech-Start-up spart sich die Prozedur eines eigenen Börsengangs, und die Anleger, bei denen der Investor Geld eingesammelt hat, werden günstig Aktionäre eines Technologieunternehmens.

Vor drei Jahren waren Spacs der Renner schlechthin. Doch inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt: Nicht immer fand man Übernahmeziele, die danach ihren Wert steigerten. Mitunter findet man auch gar keine. Die Initiatoren von Pegasus Europe, die vor zwei Jahren 484 Millionen Euro eingesammelt und sich auf die Suche nach einem Fintech-Unternehmen begeben hatten, geben nun auf. Das größte Spac in Europa will den Investoren ihr Geld zurückgeben, wie aus der Einladung zur Hauptversammlung am 2. Mai hervorgeht. Sie hätten etwa die eingezahlten zehn Euro je Aktie zu erwarten, hieß es.

Die Initiatoren um den französischen Milliardär Bernard Arnault (LVMH) und Ex-UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier räumten ein, kein Übernahmeobjekt gefunden zu haben, das sie an die Börse hätten bringen können.

Viele Projekte floppten

Das Aus für die an der Amsterdamer Börse gelistete Pegasus markiert wohl das Ende des Spac-Booms. Schon im Vorjahr hatte das mit vier Milliarden Dollar weltweit größte Spac, die von dem Hedgefonds-Manager Bill Ackman initiierte Pershing Square Tontine, aufgegeben. Hunderte dieser leeren Börsenmäntel waren – zunächst in den USA, später auch in Europa – an den Aktienmarkt gebracht worden. Sie einte das Ziel, junge, aufstrebende Unternehmen zu entdecken und diesen zu einer Börsennotierung zu verhelfen.

Doch mit der Zahl der Flops, als die sich viele Übernahmeziele entpuppten, wuchs die Skepsis der Investoren, die einige Hundert Milliarden Dollar in Spacs gepumpt hatten. So war das Raumfahrt-Unternehmen Virgin Orbit im August 2021 bei dem „Börsengang durch die Hintertür“ mit 3,2 Mrd. Dollar bewertet worden – Anfang April meldete es Insolvenz an.

Den Initiatoren läuft vielfach auch die Zeit davon – so wie Mustier. Denn sie haben in der Regel nur 24 Monate Zeit, eine börsenreife Firma zu finden, um ein Spac mit Leben zu füllen. Sonst müssen sie das eingesammelte Geld zurückgeben. Das amerikanische Spac Digital World Acquisition brachte die Investoren immerhin dazu, die Frist zu verlängern, um endlich die Übernahme ihres Ziels unter Dach und Fach zu bringen: Truth Social, der selbst ernannte Twitter-Rivale von Ex-US-Präsident Trump.

Nach Europa schwappte die Welle in abgeschwächter Form – in Frankfurt schafften es nur eine Handvoll Spacs an die Börse, nicht alle wurden fündig. Zum finanziellen Erfolg für die Investoren wurden sie nicht: Die zum Standardpreis von zehn Euro ausgegebenen Aktien des Kinder-Hörspiel-Start-ups Tonies kosteten zuletzt 4,86 Euro, die des Reisevermittlers HomeToGo 2,83 Euro. Die Papiere der Londoner Learnd notierten bei 9,35 Euro. Das Start-up hat sich die Senkung von Energiekosten und CO2-Emissionen in Gebäuden auf die Fahnen geschrieben. Für das Spac war Learnd der zweite Anlauf, nachdem die Übernahme des Heizungsthermostat-Herstellers Tado geplatzt war.

Pegasus Europe hatte sich nach einem Bericht der „Financial Times“ Dutzende möglicher Ziele angeschaut, von Vermögensverwaltern über Zahlungsdienstleister bis zu klassischen Fintechs, und für gut eine Handvoll Angebote unterbreitet. Doch beim Preis sei man sich nicht einig geworden.

Österreichisches Ziel

Der ehemalige Commerzbank-Chef und UBS-Manager Martin Blessing ging einen anderen Weg: Sein 382 Mio. Euro schweres Übernahme-Vehikel wollte ein Fintech schlucken, entschied sich aber dann für Azerion, ein niederländisches Unternehmen, das sein Geld mit Werbeplatzierungen in Online-Spielen verdient. Ebenfalls in Amsterdam haben der ehemalige McKinsey-Deutschland-Chef Cornelius Baur und die früheren Vorstandschefs von Merck und Qiagen, Stefan Oschmann und Peer Schatz, ihr Spac European Healthcare (EHC) platziert. Sie sind dabei, Croma, einen österreichischen Hersteller von Hyaluronsäure-Spritzen, zu schlucken.

(Reuters/red.)