Emissionen: Von nun an wird alles besser

AFP via Getty Images

China baut ganze Berge mit Solarpaneelen zu, um die Stromproduktion sauberer zu machen. Im Bild eine Anlage auf den Pfeffer-Feldern in Bijie.

China baut ganze Berge mit Solarpaneelen zu, um die Stromproduktion sauberer zu machen. Im Bild eine Anlage auf den Pfeffer-Feldern in Bijie. AFP via Getty Images

Die globalen CO2-Emissionen aus dem Stromsektor haben ihren Höhepunkt erreicht. Doch der rasante Ausbau der Wind- und Solarkraft zeigt Wirkung. Heuer dürften die Erneuerbaren erstmals schneller wachsen als der Energiehunger der Welt.

Der Mensch braucht Energie. In seinen Kraftwerken verheizt er seit Jahrzehnten Öl, Kohle und Gas und machte den Stromsektor so zum historisch größten Treiber der Erderhitzung. Der Ausbau von Wasser-, Wind-, Solar- und Nuklearkraftwerken macht die Elektrizität zwar immer sauberer – zuletzt waren es etwa 436 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Da die Welt aber immer mehr Elektrizität braucht, steigen die Gesamtemissionen weiter an. Zumindest bisher.

Im Vorjahr markierte der CO2-Ausstoß aus der Stromproduktion mit 12,431 Gigatonnen seinen historischen Höhepunkt, schreibt die britische Denkfabrik Ember in einer aktuellen Studie. Geht es nach der Ansicht der Autoren, ist der Plafond damit aber endgültig erreicht.